Vedoucí Staré Splavy hned na úvod narazily na odpor Sosnové. Hosté dobře bránili. Splavům těsnou výhru 2:1 vystřeli v 83. minutě Matěj Šimon. „Hosté se sice na naší půlku moc nedostávali, ale hodně bránili. My jsme si moc šancí nevytvářeli. Bylo to o trpělivosti, také jsme byli docela nervózní. Trochu se bohužel projevil fakt, že některým hráčům prostě chybí fyzička,“ upřímně řekl Martin Jakša, hrající trenér Starých Splavů.

„Domácí byli lepší, o tom žádná. My jsme hráli bez čtyř hráčů základní sestavy. Zodpovědným výkonem jsme s nimi dlouho drželi krok. Čekal jsem jednoznačnější utkání, nakonec se Splavy strachovaly o výsledek. I přes porážku jsem s naším výkonem spokojený,“ sdělil Deníku Milan Slipčenko, hrající trenér Sosnové.

Spartak Dubice, druhý celek tabulky, ve šlágru kola doma porazil Polevsko 5:2. Domácí vedli 3:0, hosté se ovšem během pár minut dostali na dostřel jediné branky. V závěru ale Dubice ještě dvakrát udeřila a dokráčela k vítězství. „Bylo to první jarní kolo, podle toho to tak vypadalo. Terén byl všelijaký, ale na to, co se děje, vlastně docela dobrý. Byli jsme lepší, nedávali jsme šance. Za stavu 3:0 přišla ztráta koncentrace a Polevsko snížilo. V závěru ale kluci zabrali, soupeř pak už neměl sílu. Naše cíle jsou jasné, hrát na vršku tabulky,“ pravil spokojený kouč Dubice Tomáš Grobarčík.

Tři body urval také třetí tým tabulky. Rezerva českolipského Arsenalu doma přetlačila Žandov 2:1. „Od začátku to byl vyrovnaný zápas, otázkou bylo, kdo dá první branku. To se povedlo nám, hosté pak dokázali snížit, ale naštěstí už nestihli vyrovnat. Jak říkám, bylo to vyrovnané utkání. Co se týče nás, tak bychom rádi hráli o nejvyšší příčky, jako na podzim,“ má jasno Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B.

Poslední Zákupy předvedly proti favorizované Lindavě velmi dobrý výkon a nebyly daleko prvnímu bodovému zisku v sezoně. Utkání rozsekla 69. minuta, kdy penaltu proměnil hostující Mareš. Zákupy tak zapsaly patnáctou porážku v sezoně.

„Podle mého názoru jsme si zasloužili minimálně remízu. Nebyli jsme horším týmem, hrálo se na těžkém terénu. Za stavu 0:0 jsme měli dvě stoprocentní gólovky, mohli jsme i vyhrát. Přes zimu jsme posilovali. Máme tady jednoho kluka z Ukrajiny, jednoho ze Slovenska a jednoho z Kamenice. Naše situace není dobrá, ale nic nevzdáváme. Pokusíme se přebor zachránit. První zápas nám ukázal určitou naději,“ pokýval hlavou vedoucí Zákup Miroslav Jerson.

Dubá by se ráda v tabulce vyšplhal o něco výš. Jaro začala doma, díky čtyřem brankám ve druhém poločase porazila Brniště 4:1. „Hrálo se na těžkém terénu, bylo to pak hodně blátivé. Během zápasu nás postihla silná přeháňka. Bylo to o bojovnosti, nakonec jsme vyhráli zaslouženě. Pro nás jsou to dobré tři body, chceme se v tabulce odrazit,“ konstatoval Václav Krs, asistent trenéra Dubé.

Nováček z Brniště, který v zimě přišel o kanonýra Větrovského, nenastoupil k jarní premiéře v optimální sestavě. „Počasí nám moc nepřálo, foukal silný vítr. Nám scházelo hned pět hráčů. Poločas byl dobrý, měli jsme šance. Po změně stran jsme nechytli začátek, pak nám postupně odešly síly, nebylo kým střídat,“ smutně rozhodil rukama Ladislav Zlatohlávek, vedoucí FK Brniště.

Předposlední Bukovany přivítaly na umělce v Heřmanicích Horní Polici. Hosté splnili roli papírového favorita, domů si odvezli hladkou výhru 3:0. „Poklidný zápas. Nebyli jsme v plné síle, pomohl nám rychlý gól, který padl po rohovém kopu. Do poločas proměnil Loukota penaltu, ten samý hráč pak přidal třetí branku a bylo hotovo. Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Ambice? Hrát klidný střed tabulky,“ zdůraznil Tomáš Benda, kapitán Horní Police.

Výsledky 16. kola:

Dubice – Polevsko 5:2 (1:0) B: D. Šubrt 2, Vodrážka 2, Janoušek – Blumentritt, Malič. R: Řeháček. ŽK: 1:1, 56 diváků.

Dubá – Brniště 4:1 (0:0) B: Porsch, Nedbal, Sýkora, Švec – Kosina. R: Řezáč. ŽK: 2:3, 70 diváků.

Zákupy – Lindava 0:1 (0:0) B: Mareš (PK). R: Sirota. ŽK: 2:1, 50 diváků.

Staré Splavy – Sosnová 2:1 (1:0) B: Chlumecký, M. Šimon – R. Slipčenko. R: Řezáč. ŽK: 0:2, 45 diváků.

Arsenal Česká Lípa B – Žandov 2:1 (0:0) B: Valta, Franko (PK) – Jánošík. R: Vrabec. ŽK: 3:3, 78 diváků.

Bukovany – Horní Police 0:3 (0:2) B: Loukota 2 (1 z PK), Kurjak. R: Kadlec. ŽK: 1:2. ČK: Fertig – Kalina, 20 diváků.

Okresní soutěž, finálová skupina – 2. kolo:

Horní Libchava – Mimoň B 0:3 (0:0) B: Zelenka, Dezort, Sukovatý. R: Pergl. ŽK: 0:2, 50 diváků.

Zahrádky – V. Valtinov/Jablonné 4:0 (1:0) B: Bečvářík, D. Kněžour, Waxmandski, Ritter. R: Volf. ŽK: 2:2, 50 diváků.

Starý Šachov – Kravaře 1:6 (0:3) B: Bencúr (PK) – Koutný 3, Ledl, Kaňkovský, Macháček. R: Chládek. ŽK: 1:2, 50 diváků.

Lokomotiva Česká Lípa B – Noviny 6:4 (3:2) B: Nevrlý 3, Lebduška, Bartoš, Tomášek – Budina, Szabo, Hübsch, Lundák. R: Vlasák. Bez karet, 60 diváků.

Okresní soutěž, skupina o umístění – 2. kolo:

Žandov B – Velká Bukovina 7:1 (2:0) B: Cielecki 2, Snášel 2, Havlík 2, P. Štrupl – Špaček. R: Tykva. ŽK: 1:1, 60 diváků.

Pertoltice – Kamenický Šenov 5:2 (5:2) B: Dlouhý 2, Vápeník, Kasal, Kolda – Szele, Michut. R: Roušar. ŽK: 2:2, 120 diváků.

Tuhaň – Cvikov B 0:3 (0:2) B: Yakubu, Tima, Houfek. R: Sirota. ŽK: 0:3, 29 diváků.

Okna – Kunratice 4:1 (2:0) B: Henc 2 (obě z PK), Mojžíš, Koval – Fanta. R: Poppr. ŽK: 3:1, 50 diváků.