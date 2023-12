Pojďme nejprve k týmu dospělých. Jako nováček okresního přeboru jste na osmém místě. To je určitě dobrá vizitka, ne?

Ano, naprostá spokojenost. Po nepříliš povedeném začátku se podařilo výkony stabilizovat. Tým bodoval v posledních šesti kolech a nakonec to zatím stačí na krásné osmé místo v okresním přeboru. Pozitivem je nízký věkový průměr týmu a velká perspektiva do budoucna.

Překvapila vás nějak úroveň okresního přeboru?

Nepřekvapila, s úrovní okresního přeboru jsme se již porovnali v zimním poháru OFS. V letní pauze, když přišla nabídka na okresní přeboru, se hodně přihlíželo k našim výkonům v zimním poháru. Tam jsme herně i výsledkově obstáli a tak jsme nabídku přijali.

Sportovci září v unikátním kalendáři: Krajcigr u stromečku, Bohuš v Lisabonu

Pojďme teď ke spojení týmu MAHO Jablonné a Velký Valtinov. Kdy a proč k tomu došlo? Nejprve došlo ke spojení v týmech starších žáků a dospělých před dvěma lety. Důvodem byla shoda v koncepci fotbalu od mládežnických týmů po dospělý fotbal. S panem Chmelařem z Velkého Valtinova jsme našli téměř stejný pohled na to, jak dělat fotbal na této úrovni. Nyní se začínají projevovat první výsledky naší spolupráce ve všech kategoriích.

Vy jste zmínil, že jste pyšný na mládežnické týmy. Můžete všechny kategorie jednotlivě popsat a zhodnotit jejich aktuální umístění?

Začneme u mladších žáků. Přechod ze starší přípravky do mladších žáků, kde se hraje na větší hřiště, byl náročnější. Hráči si postupně zvykají na trochu odlišné návyky. S podzimní částí sezony panuje spokojenost. Po počátečním sehrávání nových hráčů a nevyrovnaných výkonech, přišlo ve starších žácích zlepšení výkonů hráčů a tím i výsledků. Umístění v první polovině tabulky hodnotíme velmi pozitivně. Mladší dorost? Po loňské úspěšné sezoně v kategorii starších žáků a přesunu do kategorie mladšího dorostu se hráči v podzimní části sezony seznamovali s úrovní krajského přeboru U17. Po podzimní části je tým zhruba v polovině tabulky, v jarní části věříme v posun do vyšších pater tabulky. Někteří hráči si již díky svým výkonům vyzkoušeli dospělý fotbal v okresním přeboru a jsou perspektivou do dalších let. Tady je potřeba pochválit celý realizační tým, který pracuje s citlivou kategorií dorostu. Tréninkové jednotky a příprava hráčů je na velmi dobré úrovni a to je zejména vizitka realizačního týmu.



Zápasy hrajete ve Velkém Valtinově. Máte k dispozici ještě jiné plochy?

Žádné další plochy nemáme.



V krajské I. B třídě hraje tým Tatran Jablonné v Podještědí. Nelezete si nějak do zelí, nebo i tady je nějaká spolupráce?

Spolupráce s Tatranem Jablonné tady byla zhruba 10 let, ale v letošním roce bohužel byla spolupráce ukončena.



Můžete blíže popsat fungování vaší akademie? Kdy vůbec vznikla?

Akademie byla založena v roce 2010. Cílem akademie bylo vytvoření sportovního zázemí především pro fotbalovou mládež v Jablonném a jeho okolí. V každé sezoně má naše akademie minimálně dva mládežnické týmy. Od počátků odcházejí talentovaní hráči rozvíjet své fotbalové dovednosti do jiných klubů, jako Arsenal Česká Lípa nebo FK Varnsdorf.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Pochopil jsem dobře, že dorostenci chodí hrát pouze za váš tým v okresním přeboru, nebo je dáváte i do jiných klubů? Naše koncepce rozvoje hráčů je nastavena tak, aby z dorostenecké kategorie pokračovali hráči především v našem týmu v kategorii dospělých. Kolik máte aktuálně dětí? Děláte nějaké speciální náborové dny, nebo nabíráte po celý rok? Zájemce o fotbal nabíráme po celý rok. V současnosti máme ve všech mládežnických kategoriích zhruba 70 dětí. Jaká je vize akademie do budoucna? Není tajemstvím, že hromada týmů má problémy s hráči, hlavně s mladými.Vize akademie je od počátku založení zajistit rozvoj a možnost sportovního vyžití, především fotbalového, pro co nejširší počet zájemců. Zajistit hráčům dobré podmínky pro jejich fotbalový rozvoj a růst. Umožnit plynulý přechod mladým hráčům do dospělého fotbalu. Dále v rámci rozvoje akademie budujeme sportovní areál v Jablonném pod názvem Soccer park, kde je již nyní možnost zahrát si fotbalgolf na hřišti o 10 jamkách, dále je zde hřiště pro kroket. V současné době se buduje hřiště na plážový fotbal, které bude zprovozněno v jarních měsících roku 2024.