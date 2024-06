Michale, naposledy jste doma podlehli Svoru 1:7. Jak jste celý zápas viděl?

Věděli jsme, že přijel soupeř z horní části tabulky, tudíž jsme čekali, že to bude těžký zápas. V první polovině jsme dostali dva rychlé góly, na které jsme odpověděli jen snížením. I tak si myslím, že Svor byl v poločase nervózní. Druhá půle už patřila jen Svoru. Ukázala, že má lepší tým a zaslouženě vyhrál.

Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Na jaře jste vybojovali devět bodů, po sympatickém podzimu se propadáte tabulkou. Co se stalo?

V zimní přestávce nás opustil nejlepší střelec, což se podepsalo na celém týmu. Nedáváme vyložené šance a to nás ve výsledku mrzí. Nečekali jsme, že budeme hrát ve spodku tabulky, ale musíme koukat dopředu a doufat, že se v okresním přeboru udržíme.

Pro Noviny pod Ralskem byl asi postup do okresního přeboru velkým skokem, viďte?

Myslím si, že postup je pro každý tým určitý skok. Nebyli bychom první ani poslední tým, který postoupí a za rok sestoupí. Doufám, že nám to se nestane.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal jako malý kluk zhruba v pěti letech. Přivedl mě k tomu táta, který byl vynikající útočník v Novinách pod Ralskem.

Prozradíte, kde všude jste hrál?

Hrát jsem začal v Mimoni, po pár letech jsem přestoupil do Ralska a pak do Jablonce. V Jablonci jsem byl jen chvíli. Více lidí si tenkrát myslelo, že bych mohl mít na ligu, ale neměl jsem na to. Z Jablonce jsem přestoupil do Stráže pod Ralskem a nakonec do Novin pod Ralskem.

Jak dlouho hrajete v Novinách?

Ve skutečnosti jsem v Novinách od roku 2015. O tři roky později jsem přestoupil do Mimoně, ale jen na půl roku a vrátil jsem se. Noviny jsou můj druhý domov.

S fotbalem jste toho zažil určitě hodně. Co je pro vás zatím největší moment?

Pro mě byl největší fotbalový zážitek první zápas za Noviny. Hráli jsme proti silnému Žandovu, který byl první v tabulce. Prohrávali jsme 0:1. Kolem 70. minuty jsem šel na hřiště jako střídající hráč a přihrál na dva góly. Odvezli jsme si výhru 2:1.

Vzpomenete na nejhezčí gól?

Jelikož patřím k hráčům, kteří nedávají vyložené šance, tak je pro mě každý gól, který dám, kuriózní.

Máte oblíbeného spoluhráče?

Nejoblíbenějšího spoluhráče nemám. Jsme tým. I když se občas na hřišti pohádáme, tak držíme spolu a vše si po zápase v klidu vysvětlíme.

Existuje nějaký rozhodčí se kterým se na hřišti necítíte dobře?

Jsou rozhodčí, se kterými se občas neshodnu. Jelikož nemáme VAR, tak sklopím hlavu a dám mu za pravdu.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Sparta!

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás baví?

Pracuji v oboru lesnictví. Můj spoluhráč mi říká, že jsem „dřevohlod“. Mám dvě malé děti, takže se jim snažím věnovat. Přál bych si, aby v budoucnu hráli za Spartu.