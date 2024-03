ČESKOLIPSKO: Žandov

Není to tak dávno, co Spartak Žandov kopal krajskou I.B třídu. Letos má našlápnuto k tomu, aby vyhrál okresní přebor a třeba se vrátil do nejnižší krajské soutěže. Přezimoval na prvním místě, ovšem to už neplatí. V podzimní dohrávce totiž Jestřebí porazilo 4:1 Polevsko a poskočilo na první místo. „Rozhodně jsme s podzimem spokojení, to jasné. Největší přínos byl ten, že před sezonou přišel nový trenér Venda Baláž. Dalo se to do kupy, sehnali jsme nějaké nové hráče, herně se to projevilo,“ řekl hrající předseda Tomáš Vaníček. „Podzim se vyvinul dobře, vypadá to, že posílíme, kluci mají chuť. Rádi bychom okresní přebor vyhráli. Kdyby byla možnost postupu, asi bychom to zkusili,“ usmál se.

Čelo tabulky: 1. Jestřebí 32, 2. Spartak Žandov 31, 3. Jiskra Svor 30, 4. Polevsko 27, 5. Zahrádky 26.

Okresní přeborníci v Libereckém kraji.Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

LIBERECKO: Rynoltice

Ještě nedávno se hráči v modročervených dresech proháněli při zápasech krajské A třídy. Momentálně hrají okresní přebor, tedy soutěž o dvě patra níže. Přitom loni celou soutěž ovládli, ale postup odmítli. Letos je situace obdobná. „Postup určitě neplánujeme. To víme na 100%. Navíc si ani nemyslíme, že nakonec budeme v první trojce, jelikož máme čtyři lidi na operaci s kolenem a každý týden budeme dávat soupisku horko těžko dohromady. Momentálně nemáme čtyři stopery a je problém vůbec poskládat tým,“ prozradil Tomáš Vacek, hráč mistrovského celku z loňské sezony. V obci nedaleko Liberce se momentálně hraje prostě pro zábavu. „Chtěli bychom hrát pořád nahoře, ale v některých zápasech to nejspíš stačit nebude,“ myslí si Vacek, který má své favority na postup. „Přáli bychom to Jokers nebo Mníšku. Hrají nejhezčí fotbal z týmů, které jsou nahoře a zasloužili by si to nejvíce,“ vyjmenoval momentálně druhý a sedmý celek, mezi kterými je rozdíl pouhých pět bodů. Více by to přál ale druhému Mníšku. „Mají zázemí a jsou na tom z celé soutěže nejlépe,“ dodal.

Čelo tabulky: 1. Rynoltice 30, 2. Mníšek 27, 3. Machnín 26, 4. Krásný Les 26, 5. Višňová B 25.

SEMILSKO: Bozkov

Po loňském sestupu z krajské soutěže na nic nečekají a chtějí se rychle vrátit zpět. „Cíl je jasný, postoupit zpět do B třídy. V podzimní části jsme ale hráli sedm zápasů doma a jen čtyři venku, na jaře nás tedy přesný opak. Přesto věříme, že uhrajeme dostatečný počet bodů a zůstaneme na prvním místě,“ doufá předseda Stanislav Doubek. Ve vyrovnané tabulce mají po podzimu k dobru jeden bod na Martinice a dva na Roztoky. „To jsou rozhodně největší soupeři v boji o první místo. Oba celky mají také ambice na postup a bude se rozhodovat ve vzájemných zápasech. S Roztoky budeme hrát doma druhé jarní kolo 13. dubna. Proti Martinicím nás čeká venkovní utkání o 14 dní později,“ dodal.

Čelo tabulky: 1. Bozkov 25, 2. Martinice 24, 3. Roztoky 23, 4. Nová Ves 20, 5. Vysoké nad Jizerou 18.

JABLONECKO: Mšeno Jablonec B

Jabloneckému okresnímu přeboru zatím vládne rezerva týmu FK Mšeno – Jablonec nad Nisou. „S podzimem jsme maximálně spokojení,“ usmál se Michal Duštíra, předseda klubu. Co se týče postupu, tak tady je předseda hodně opatrný. „Teď vám opravdu neumím říct, jestli bychom postup brali nebo ne. Bude také záležet na tom, jak se bude dařit našemu A týmu v I.A třídě. Pokud bude dostatečný počet hráčů a my bychom třeba rezervu vhodně doplnili, můžeme se o tom bavit. Dalším faktorem je, abychom to první místo udrželi, na jaře se může stát cokoliv,“ má jasno. B tým Mšena má ve svém kádru zkušené hráče, kteří prošli i první ligou. „My nemáme žádné velké ambice, chceme tu hlavně dobrou partu a dobrou fotbalovou atmosféru. Co se týče zimní přípravy, tak oba týmy hned po svátcích chodily na společné fotbálky. Jelikož Áčko startuje jaro dříve, tak už tři týdny trénuje samostatně,“ dodal Duštíra.

Čelo tabulky: 1. Mšeno Jablonec B 28, 2. Jenišovice 25, 3. Josefův Důl 24, 4. Držkov B 17, 5. FK Kovo 16.