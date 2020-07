Turnaje v malé kopané, která se hrála systémem 5+1, se zúčastnilo celkem 11 mužstev. Ta byla rozdělala do dvou skupin po pěti a šesti.

Po základních skupinách postoupilo do čtvrtfinále osm nejlepších. Ze skupiny A postoupily týmy Loko A, Démoni B, Strážský kurwy a Loko U19. Ze skupiny B do další fáze turnaje postoupily REAS Česká Lípa, FC Fehrer, Grande Bradke de Varle a Loko Válec.

Lokomotiva A vyhrála skupinu A se ziskem 13 bodů a v dobrých výkonech pokračovala i ve vyřazovací části turnaje. Nejprve ve čtvrtfinále porazila Loko Válec celkem hladce 8:1, a pak v semifinále si poradila s FC Fehrer 5:1. Finálovým soupeřem se stal tým Reas Česká Lípa, který vyhrál základní skupinu B.

V souboji dvou nejlepších týmů dokázala Lokomotiva potvrdit svou kvalitu a svého soupeře porazila 5:1. Po celkem hladké výhře se z poháru pro vítěze Loko Landa Cupu mohli radovat hráči Loko A. Ti nastoupili v této sestavě: Volešák – Novotný, Horáček Mir., Lupoměský, Česenek, Sedláček, Příhoda, Kliment, Karas.

První mužský ročník tohoto turnaje se podařilo zorganizovat celkem rychle. Od prvních myšlenek neuplynuly ani dva měsíce a už povedená akce skončila. „Jsem rád, že se to všem líbilo a zároveň věřím, že to nebyl poslední ročník a budou možnosti to udělat v příštích letech ve větším formátu. Následující rok budeme mít čas na inovace a nové nápady,“ sdělil jeden z organizátorů turnaje Tomáš Fišer.

Čtvrtfinále

Reas – Loko U19 7:2

Fehrar – Strážský Kurwy 2:1

Grande Bradke – Démoni B 1:4

Loko Válec – Loko A 1:8

Semifinále

Reas – Démoni B 4:2

Fehrer – Loko A 1:5

O třetí místo

Démoni B – Fehrer 3:2

Finále

Reas – Loko A 1:5