Pavel Luft je ročník 93, David je o dva roky mladší. Kapitán Petr je ročník 91 a otec Pavel zase ročník 69.

Pojďme ale k hattricku v Jablonném. Jak všechny branky padly? „První jsem dal po přihrávce na malé vápno. Druhý gól? Někdo překopl půlku, já jsem doběhl míč, přehodil si brankáře a zakončoval do prázdné branky. U třetí branky jsme si to narazili na půlce patičkou. Dostal jsem to do běhu a levou nohou obstřelil brankáře,“ zavzpomínal Pavel Luft mladší. „Pozor, za hattrick nic neplatíme,“ řekl s úsměvem.

Severní skupině okresní soutěže aktuálně vládnou Pertoltice, které ovšem v posledním kole nečekaně zakoply na půdě posledního Kamenického Šenova. Brniště, které má o zápas méně, ztrácí sedm bodů. „Určitě chceme zabojovat o první místo, rádi bychom postoupili do okresního přeboru,“ má jasno fotbalista, který tabulku kanonýrů nesleduje. „Fakt nikoho nesleduji, soustředím se sám na sebe,“ zdůraznil.

Jak se dostal Luft k fotbalu? Odpověď bude velmi snadná a očekávaná. „K fotbalu jsem se dostal tak, že jsem chodil koukat na tátu. Bylo to v pěti letech. Je pravda, že si své první tréninky už ani nevybavím,“ pokrčil rameny. „Svůj nejhezčí gól si taky nevybavím. Čekám, že teprve přijde,“ podotkl lišácky.

Fotbalové plány má Pavel Luft jasné. „Jak jsem řekl, chceme s Brništěm postoupit výš,“ uvedl hráč, který se živí jako svářeč. „Koníčky? Fotbal, pivko s kámošema, moje rodina. A k tomu pořádnej metal,“ prozradil. A na závěr tradiční otázka. Fandí Spartě nebo Slavii? „Fandím Brništi,“ dodal na závěr.