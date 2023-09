Hattrickem se blýskl Robin Calpaš, který má v 25 letech docela pestrou fotbalovou minulost. Hrával v České Lípě, nebo ve Varnsdorfu. „Můj kamarád Daniel Kněžour mě přesvědčil, abych šel do Zahrádek. Je tady skvělá parta,“ pravil velký fanoušek londýnského Arsenalu a pražské Sparty.

Robine, v posledním kole jste doma porazili Sosnovou 7:3. Jak jste celý zápas viděl?

Zápas hodnotím velice kladně, měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Pak jsme ale trochu povolili a dovolili soupeři do poločasu srovnat skóre. Druhý poločas byl také dost vyrovnaný. Poté jsme podle mě ukázali svou sílu a dokázali nasázet nějaké góly. Zápas jsme si už pohlídali.

Vy jste nastřílel hattrick. Jak vaše branky padly?

U první branky jsem dostal krásný centr na penaltu, kde jsem byl v podstatě úplně volný, takže pro mě zakončení nebylo těžké. Další dvě branky byly stejné. Spoluhráči mě skvěle našli a já běžel sám na brankáře.

Zaplatíte za váš střelecký počin něco do klubové kasy?

Jakmile jsem dal třetí gól, tak jsem hned slyšel od kluků, že to budu mít drahé. Žádná částka zatím nepadla, takže uvidíme.

Šest zápasů, pět výher, umístění na špici tabulky. Čekal jste takový start v roli nováčka?

Popravdě jsem věřil, že se nám bude dařit, protože ten tým, co tady máme, si skvěle sedl. Je vidět, že nás to spolu baví. Na druhou stranu jsem nečekal, že se bude dařit až tak moc.

Jaké ambice tedy mají Zahrádky po tak dobrém vstupu do sezony?

Hrajeme s velkou chutí. Myslím si, že teď můžu říct, že cílem je postup do I.B třídy. Uděláme pro to maximum.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal už od malička, když jsem ještě sotva chodil, v Jablonci nad Jizerou. Strejda tenkrát trénoval mladší žáky, kde hrál i můj starší bratr.

Hrával jste ve Cvikově, České Lípě nebo Varnsdorfu. Proč kopete aktuálně právě za Zahrádky?

V Zahrádkách jsem proto, jelikož mě přesvědčil můj kamarád Daniel Kněžour. Hlavním důvodem je skvělá parta kamarádů a taky fakt, že nás fotbal hodně baví.

Jak se vám líbí úroveň okresního přeboru?

Myslím si, že úroveň okresního přeboru na Českolipsku se dost zvedla a soutěž je dost vyrovnaná. Každý soupeř dokáže potrápit, což je jenom dobře.

Jste stále poměrně mladý hráč. Máte nějaké konkrétní ambice?

Já měl celkem dost velkou pauzu od fotbalu, než jsem se zase vrátil. Už jsem žádné ambice moc neměl, ale teď bych chtěl udělat co největší úspěch se Zahrádkami a udělám pro to vše. Uvidíme, co vše se nám podaří.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Já jsem velký fanoušek londýnského Arsenalu a pražské Sparty. Oba týmy by musely předložit sakra dobrou nabídku, abych odešel do Zahrádek. (smích).

Co vás kromě fotbalu ještě baví?

Kromě fotbalu mě baví poslouchat muziku, rád jezdím na metalové koncerty a festivaly, ale nejradši trávím čas s přítelkyní, kamarády a rodinou.

A čím se živíte?

Pracuju ve Škodovce v Mladé Boleslavi, kde dělám seřizovače na lisovně.