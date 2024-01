„Rozhodně jsme s podzimem spokojení, to jasné. Největší přínos byl ten, že před sezonou přišel nový trenér Venda Baláž. Dalo se to do kupy, sehnali jsme nějaké nové hráče, herně se to projevilo. Neměli jsme konkrétní cíle, ale chtěli jsme hrát nahoře. Je pravda, že okres není extra vyrovnaný. Prvních pět týmů je odskočených, i proto bylo na podzim tolik divokých výsledků,“ má jasno Tomáš Vaníček, hrající předseda fotbalového klubu v Žandově.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Žandovský fotbal má i B tým, který hraje o patro níže v okresní soutěži. „My jsme ho museli založit, jelikož jsme neměli dorost a nechtěli jsme přijít o naše mladé kluky. Prostě jsme je chtěli udržet u fotbalu a to všechny. Když jsme rezervu neměli, tak nám hodně mladíků odešlo pryč. Třeba do Horní Police, tam jich odešlo snad šest. Rozhodně se nám fakt, že máme rezervní tým, vyplatil,“ zdůraznil.

Tým, který na mapě leží nedaleko hranice s okresem Děčín, už je v plné přípravě. „Trénujeme dvakrát týdně. V přípravě jsme porazili Cvikov, tuším 6:2. V neděli pak remizovali 4:4 proti Doksům. O víkendu nám pak startuje ten zimní pohár,“ prozradil.

Žandovský kádr neoslabil, naopak to vypadá, že by měl být na jaře ještě silnější. „Máme tady čtyři nové hráče, ale jména vám teď ještě neřeknu, přestupové období se teprve blíží. Pokud to ale klapne, měli bychom být kvalitnější,“ podotkl Vaníček.

Na podzim o tom zase tak nahlas nemluvili, ale teď už je přeci jen jasněji. Má Spartak postupové ambice do krajské I.B třídy? „Podzim se vyvinul dobře, vypadá to, že posílíme, kluci mají chuť. Rádi bychom okresní přebor vyhráli. Kdyby byla možnost postupu, asi bychom to zkusili,“ usmál se.

Minulou sezonu postupovalo z okresního přeboru trio Staré Splavy, Lindava a Arsenal Česká Lípa B. Letos to vypadá, že tolik zájemců nebude. „Myslím si, že ostatním týmům se nahoru moc nechce. Nikdo třeba neví, jak to bude v Jestřebí. Takže uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Tomáš Vaníček.