„Jsem rád za všechny branky, co jsem nastřílel. Ale nejlepší byl asi ten první. Potom se mi začalo více dařit,“ zavzpomínal 14letý fotbalista na svůj poslední západ. Aktuálně má na svém kontě 16 branek. Tabulku střelců vede jeho spoluhráč Sebastián Samko, který jich nasázel už 40!

„Tabulku střelců sleduji, obzvlášť teď, když střílím góly. Věřím, že do konce sezony se v tabulce kanonýrů posunu ještě o něco výš,“ doufá. Jestřebí má aktuálně na prvním místě osmibodový náskok a mílovými kroky spěchá za vítězstvím. „Já jsem spokojen s tím, jak hrajeme. Tabulku vedeme vlastně od začátku a doufám, že okresní přebor vyhrajeme,“ má jasno.

Pavel Dániš, mladý střelec Jestřebí.Zdroj: archiv„Fotbal jsem začal hrát jako malý, vedl mě k němu můj otec. Byl se mnou a bráchou pořád venku s míčem. Fotbal prostě milujeme,“ usmál se. „Co mě na fotbale baví? Asi tak všechno. Je to kolektivní hra, se kterou jsem spokojený. I naši trenéři jsou super,“ pokýval hlavou. „Nejvíce mě po zápase bolí porážka, jelikož na ní nejsme moc zvyklí. Fyzicky mě vlastně nebolí vůbec nic,“ rychle dodal.

Branek už Pavel nasázel hodně. Která mu ale nejvíc utkvěla v paměti? „Já mám radost z každého gólu. Ale tu největší jsem asi měl v momentě, když jsem se prosadil v přípravném zápase v mužském týmu Jestřebí,“ prozradil.

Co mladý fotbalista dělá, když zrovna není s míčem na hřišti? „Kromě fotbalu rád jezdím na kole. Někdy si zahraju online hry, ale většinou jsem pořád venku s míčem,“ zdůraznil.

Každý mladý fotbalista má svůj oblíbený klub a svého oblíbeného fotbalistu. Jak je to u Pavla? „Můj oblíbený klub je Real Madrid, v současné době ale fandím Manchesteru United. Nejlepší hráč? Můj vzor je Cristiano Ronalod, protože patří mezi nejlepší hráče světa. Myslím si, že je nejvíc komplexní ve střílení branek,“ konstatoval.

I mladý jestřebský střelec má své fotbalové sny. Jaké jsou? „Splněný sen by byl, kdybych se mohl fotbalem živit. Protože bych se rád živil tím, co mě baví,“ kouká do daleké budoucnosti.

Poslední otázka směřovala na Pavlovo studijní úspěchy. „Zrovna bych neřekl, že mě škola úplně baví, ale prospěch mám velmi dobrý,“ dodal s úsměvem.