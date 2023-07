„Nechci hrát dole, to mě nebaví. Ale jestli budeme hrát úplně nahoře, to teď nedokážu říct,“ říká zkušený šéf klubu Pavel Kolář.

Proč jste se rozhodli po velmi dobré sezoně v I.B třídě odejít zpátky do okresní přeboru?

Nevyhráli jsme I.B třídu, tak co bychom tam dělali (smích). Teď vážně. Neměl jsem nervy na to, jak hráči na jaře netrénovali a prostě se tam nějak plácali. To můžou i v okrese. My nemáme velké ambice. Na té vesnici je to o partě a o tom, aby si člověk udělal žízeň. Hráčům se určitě bude po I.B třídě stýskat. Hlavně po hracích plochách a po rozhodčích. Tam byli samí mladí kluci. Neviděl jsem, že by nám chtěl někdo ublížit.

Prozradíte, jak se změnil váš hráčský kádr?

Do Sosnové odešel Jantač s Němcem. Upřímně, tady mi ale slza neukápla. Odešel také Kaňkovský do Arsenalu B, ten to hlásil hodně dopředu. Řešíme ještě Vacka, řešíme to ze Skalicí, bránit mu nebudeme. Komárek se podle smlouvy vrátil do českolipské Lokomotivy. Ale tady budu ještě jednat, jelikož Komárek chce zůstat u nás. Angažmá si hledá Kluh.

Máte nějaké nové tváře?

Spíše se vrací hráči, kteří odešli, jelikož si myslel, že na tu I.B třídu nemají. Takže je zpátky z Doks Trnečka, někdo se vrací z Dubice. Budeme mít určitě více hráčů.

A co kanonýr Kýček? Neměl v úmyslu někam odejít?

Kdyby chtěl někam odejít, tak ho přerazím vejpůl. On byl hlavním iniciátorem toho, abychom do I.B třídy nešli. Pak hodně tlačil na to, abychom šli zpátky do okresu. Nemám žádné zprávy, že by chtěl někam odejít.

Okresní přebor se obměnil, přesto byste měli patřit k největším favoritům, souhlasíte?

Těžko říct, jestli budeme hrát nahoře. Hodně posílil Žandov nebo Polevsko. Rozhodně nechceme hrát dole, to mě nebaví.

Trenérem zůstává Martin Žižka?

Tady bude změna. Žižka mi hlásil, že ho ten půl rok unavil a že se chce věnovat rodině. Takže se k těm dospělým vracím, ale spíše v roli mentora. Možná dám šanci hráčům, aby se postupně střídali a vedli tréninky. Já jsem založil dorost a přeci jen už mám nějaký věk.

Začali jste už přípravu na nový ročník?

Příprava startuje tento týden. Budeme se snažit trénovat dvakrát týdně. Někteří hráči chodili po turnajích. Týden před mistráky sehrajeme přátelský zápas proti Úštěku, jinak nic. Pak už to záleží na samotných hráčích, jak k přípravě přistoupí.