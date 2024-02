Fotbalisté Lokomotivy Kravaře vyhráli na podzim západní skupinu okresní soutěže a sami vyhlásili ambice na posun do okresního přeboru. „Zatím jsme absolutně spokojení, naším cílem je postup. Chceme se vrátit do přeboru, kam podle mě patříme. Děláme všechno možné, měli jsme už dvě soustředění. Kádr se nám stabilizoval. Po tom sestupu v roce 2022 jsme si sedli na zadek. Snažíme se do týmu zapracovat mladé hráče, máme i dorost. Takže uvidíme, jak se to povede,“ řekl s úsměvem ve tváři Lukáš Hybler, místopředseda klubu.

Na jaře se ovšem startuje v okresní soutěži prakticky od nuly. Ve finálové skupině Kravaře narazí na Dubnici, Starý Šachov, Pertoltice, Bukovany, Horní Libchavu, Kunratice a Kamenický Šenov. „Mě se ten systém nelíbí, hlasovali jsme proti dvěma skupinám, chtěli jsme jednu. Jako hrát s některými týmy v sezoně hned čtyřikrát, to podle mě není úplně dobré. Myslím si, že nejsme tak velký okres, abychom museli mít dvě skupiny,“ pokrčil rameny.

Kdo podle Hyblera bude pro Kravaře největším soupeřem v boji o postup? „Těžko říct, to je spíše otázka pro trenéra. Ale řeknu to klasicky. Půjdeme zápas od zápasu, žádného soupeře se nebojíme. Silné budou Bukovany, co jsem slyšel, tak chtějí zpátky do přeboru. Třeba Pertoltice neznáme, těžko říct, jak přes zimu měnily kádr. Uvidíme, na jaro se moc těšíme,“ zdůraznil.

Tým z Českolipska se také může pyšnit tím, že se mu dobře rozvíjí mládež. „Nechtěli jsme to nechat uschnout, takže se snažíme zlepšit náš mládežnický fotbal. Podle mě je nejlepší fotbalista takový, kterého si vychováte. Letos jsme přihlásili dorost a mladší žáky. Do jara zase mladší přípravku, navíc v okresu Litoměřice máme sdružený tým starších žáků s Úštekem. Mít ale čtyři mládežnické týmy je hodně náročné. Máme tady partu lidí, kteří to trénují. Samozřejmě to něco stojí, ale věřím, že to dobře dopadne,“ pevně doufá Hybler.

Sám přiznává, že pád z okresního přeboru tamnímu fotbalu hodně pomohl. „Určitě to pomohlo. Zjistili jsme, že se sice sestoupilo, ale fotbal tady neskončil. Naopak. Lépe se nám dýchalo, přišli hráči, kteří si netroufli hrát okresní přebor. My už jsme vlastně mohli postoupit minulý rok, ale nezvládli jsme tam dva zápasy,“ mávl rukou. „Kádr nám zůstal pohromadě, z Dubí se akorát vrátil Michal Němec, ten už tady hrával,“ připomněl.

Jak je vidět, fotbal v Kravařích funguje a kvete. Mocně pomáhá obec v čele se starostou. „Je to tak, bez pomoci obce bychom nemohli existovat, tak to prostě je. Je jasné, že pokud máte mládežnické týmy, tak na to obec hodně slyší. Přeci jen rodiče těch dětí jsou voliči, nikdo nechce, aby se tady děti flákali a třeba dělali i něco horšího,“ dodal na závěr Lukáš Hybler.