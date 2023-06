Petře, rezervě českolipské Lokomotivy jste doma podlehli 4:8. Jaký to byl zápas?

Byl to zápas, který jsme si prohráli samy po našich individuálních chybách. Nebál bych se říct, že jsme soupeři tak šest branek darovali. Po prvním poločase to vypadalo nadějně. Za stavu 1:1, se nám zranil brankář a o poločase musel do brány hráč z pole. To se dost podepsalo na vývoji zápasu v druhém poločasu.

Dal jste tři branky, přesto jste prohráli. Zažil jste někdy něco podobného?

Bylo to poprvé, co se mi stalo, že jsem dal hattrick a zápas jsme prohráli.

Musel jste něco zaplatit do klubové kasy?

Klubovou kasu máme jen v áčku v béčku to nějak nevedeme, ale i tak budu muset za hattrick dát pět stovek do kasy.

Ve finálové skupině jste zatím na předposledním místě. Jak hodnotíte průběh sezony?

S průběhem sezóny asi nikdo z nás nemůže být spokojený, jelikož se nacházíme na předposlední příčce. Přijde mi, že každý zápas děláme hrozně chyb a soupeř to dokáže strašně jednoduše potrestat gólem. Zatímco my se musíme vždy nadřít na to, abychom ho vůbec dali.

Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v nějakých pěti nebo šesti letech v Mimoni.

Ale hrával jste i jinde, ne?

Přibližně tři roky jsem strávil ve Slovanu Liberec a poté čtyři roky v Arsenalu Česká Lípa s tím, že během posledního roku ve starším dorostu jsem se rozhodl pro návrat zpět do Mimoně.

Máte nějaký fotbalový sen?

Žádný fotbalový sen nemám. Momentálně si přeju jen to, aby se nám v Mimoni fotbalově dařilo jak v rezervě, tak i A týmu.

Jste klidný fotbalista nebo se rád hádáte?

Já bych se považoval spíše za klidnějšího fotbalistu, jenže občas se najde chvíle, kdy mi "přeskočí" a udělám nějaký nesmyslný zákrok nebo se začnu hádat kvůli každé blbosti. Dobrým příkladem je zápas s Lokotkou tři týdny zpět, když jsem tam obdržel červenou kartu.

Vypadá to, že jste v Mimoni spokojený. Chodíte hrát i za áčko?

V Mimoni jsem spokojený, ale co se týká výsledků obou týmů, tak nejsem spokojený. To ale není spokojený vůbec nikdo. Ano, chodím hrát i za A tým, když mám o víkendu volno a nejsem v práci nebo se nám zápasy nekryjí s béčkem.

Jaká je podle vás úroveň okresního fotbalu na Českolipsku?

Za mě osobně je úroveň okresního fotbalu, alespoň v téhle finálové skupině, dobrá. Každý tým, se kterým hrajeme, je kvalitní.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Já osobně moc českou ligu nesleduji, takže nejsem nějaký vášnivý fanoušek ani jednoho týmu, ale kdybych si měl vybrat, tak to bude Slavia.

Prozradíte čtenářům co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Pracuji ve Škodovce a pak i hraju fotbal na virtuálním trávníku, kde jsem součástí esportové sekce ligového týmu FK Teplice, kde jsem i v minulosti působil v esportových sekcích jiných ligových týmu jako Slovan Liberec a 1. FC Slovácko.