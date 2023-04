Stružnici jste doma porazili 10:0. Odpovídá skóre průběhu zápasu?

Ač je rozdíl ve skóre opravdu velký, troufám si říct, že odpovídá průběhu utkání. Pokud ještě přihlédnu k tomu, kolik šancí jsme nevyužili, tak skóre mohlo být klidně vyšší.

Vy jste dal hattrick. Jak vaše branky padly?

První branka padla po náběhu za obranu, kdy jsem si zpracoval vysokou přihrávku a z druhého doteku zakončil gólmanovi mezi nohami. Druhou branku jsem dal opět levou nohou, střelou z hranice vápna a třetí gól byl hodně o štěstí poté, co brankář hostů vyrazil centr k mým nohám a já ho uklidil do prázdné branky.

Máte klubovou kasu? Platil jste do ní něco za váš střelecký počin?

Klubovou kasu máme, ale pokladník po mně prozatím nic nechtěl. Uvidíme potom, co vyjde tento článek.

V okresním přeboru jste zatím pátí. Jaké máte ambice?

Pro Polevsko je páté místo takové tradiční, většinou končili kluci na této pozici nebo v její blízkosti, tedy mimo nepovedené minulé sezony. V současné chvíle jsou ambice jednoduché, hrát v horní polovině a bavit sebe i fanoušky předváděnou hrou.

Jaká je vůbec kondice fotbalového klubu v Polevsku?

Troufám si říct, že nyní je situace stabilní, ale určitě tomu tak nebylo na přelomu minulého a letošního ročníku, kdy se ani nevědělo jestli soutěž přihlásíme. Na začátku soutěže jsme byli bez trenéra a disponovali velice úzkým kádrem. Když opomenu zranění a pracovní povinnosti, tak nás je nyní na utkání dost.

Pojďme k vám. V kolik letech jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal již v předškolním věku, ve fotbalovém klubu FC Nový Bor. Bylo mi zhruba pět let.

Vzpomenete třeba na první trénink, který si vybavíte?

Nevzpomínám si na první trénink, ale pamatuji si, že mě rodiče vyzvedávali ve školce už po obědě a já nemusel absolvovat neoblíbený povinný spánek po “o”. Začínal jsem jako pravý obránce, byl jsem nejmladší v týmu, nejmenší prcek, ale pamatuji si, že mě fotbal pod vedením trenéra Šturmy strašně bavil a hlavně jsme byli opravdu úspěšní v žákovských kategoriích.

Máte ještě nějaké fotbalové sny a cíle?

Cílem je bavit se fotbalem a užívat si dobrou partu, kterou teď na Polevsku máme. V případě, že by mi to pracovní povinnosti a osobní život dovolili, tak bych se chtěl rozvíjet v oblasti trenéřiny.

Co třeba váš nejlepší fotbalový okamžik?

Mezi nejlepší okamžiky bych zařadil přestup do Slovanu Liberec v kategorii dorostu. Strašně rád vzpomínám na partu a obětavý tým za éry trenéra Kubáně, který pro FC Nový Bor udržel divizní soutěž po několik let ve velmi skromných podmínkách.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Sparťan!

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Jsem vojákem z povolání, sloužím u libereckých chemiků. Mimo fotbal si rád zahraji hokej nebo tenis, ale veškerý volný čas nám teď s manželkou Simonou zabere výstavba rodinného domu.

Jak vnímáte současný stav amatérského fotbalu? Hráči ubývají, kluby bojují o přežití…

Ze současné situace je mi smutno. Se zmíněnými problémy, především s nedostatkem hráčů, mám bohaté zkušenosti, jak z Nového Boru, tak i tady z Polevska. V současné chvíli je i málo sponzorů, kteří by chtěli nebo vůbec mohli podpořit amatérský fotbal. Těm, kteří podporují veškerý nejen amatérský sport patří obrovské díky.