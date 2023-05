Sosnovou jste doma porazili 16:1. Je možné si vůbec takový zápas užít?

Užít ani ne, spíš jsme si nacvičili nějaké přechody do útoku, které nám vůbec nejdou. Trošku jsme si zastříleli. Obdivuju soupeře, že vůbec takto nastoupil a že to v tom počtu odehrál.

Vy jste dal čtyři branky. Která byla třeba nejhezčí?

Nejhezčí branka byla asi "šajtlí" z pravé strany na zadní tyč.

Předseda Tomáš Vaníček řekl, že jste ještě čtyři další zahodil. Měl pravdu? Ano, je to možné. Každý nějakou tu šanci spálil, podle mě skore mohlo být klidně o deset branek lepší. Na druhou stranu náš předseda spálil možná o něco víc šancí. Byl z toho dost nervózní, že ho pak trenér dal do útoku místo mě. (smích)

Máte klubovou kasu? Pokud ano, platil jste něco za váš střelecký počin?

Zatím po mě nikdo nic nechtěl. A doufám, že to tak i zůstane (smích).

Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem? Jaké byly vaše první tréninky?

Začínal jsem právě v Žandově, asi tak v 7 letech. Na první tréninky si už vůbec nepamatuju.

Jak se vám vůbec líbí v Žandově?

V Žandově jsem vyrůstal od malička a znám to tady. Je tady super parta a dobrý trenér, který k nám teď přišel. Doufám, že to tak vydrží. Vždy jsem říkal, že až si odehraju to svoje, tak se vrátím do Žandova, kde také ukončím kariéru.

Je vám 29 let. Máte ještě nějaký fotbalový sen? Nebo tým, za který byste si chtěl zahrát?

Fotbalový sen ani tým, za který bych si chtěl zahrát, už nemám.

Jaký jste fotbalista? Klidný? Nebo se naopak rád "hádáte"?To se odvíjí od hry. Když je hra klidná, tak jsem klidný. Ale když je to vyhecované a něco se mi nelíbí, tak se v zápalu emocí dokážu taky mírně ozvat (smích). Ale to spíš náš golman a předseda jsou výbušnejší. (smích)

Na jaře se vám se Žandovem výsledkově daří. Jak jste spokojený s průběhem sezony?

Já i celý náš tým jsme spokojení, že si hrajeme ten vyšší střed tabulky a že se daří.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Myslím si že úroveň je v pohodě.

Fandítě Spartě nebo Slavii?

Z české ligy nemám žádný tým, kterému bych nějak extra fandil nějak.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Rád si jdu zaběhat do lesa se psem a hlavně rodina, ta je na prvním místě. Pracuji v České Lípě v Alstomu jako konstruktér.