„Myslím si, že nejsme tak rozdílový tým, aby se k nám ostatní báli jezdit. Všude slyším, jak radši zaplatí pokutu, než aby dostali deset gól. Další týden pak normálně nastoupí. To mi přijde trapné,“ kroutí hlavou Daniel Kýček, kanonýr Jestřebí, který má letos na kontě 42 branek!

Dane, Jestřebí si s předstihem zajistilo titul okresního přeborníka. Jak celou sezonu hodnotíte?

Tahle sezona se mi hodnotí těžko. Sice jsme vyhráli přebor, ale vlastně si moc nezahráli. Dvakrát týdně se scházíme na tréninky, je tam dobrá účast. A buď si o víkendu nezahrajeme. Když hrajeme, tak je to většinou na jednu bránu. Mě osobně to baví tak dvacet minut. Pár sezon jsem v okresním přeboru odehrál, za mě je tohle nejslabší ročník.

Co vím, tak Pavel Kolář, vedoucí klubu, se ale do I.B třídy nehrne.

Nevím, odkud koluje tahle informace. Já to od něj nikdy neslyšel. Naopak si myslím, že nás tlačí nahoru. Jde o jednotlivé hráče. Většina kluků nechce hrát vyšší soutěž kvůli rodině a práci. Přebor jim vyhovuje.

Za posledních pět kol jste hráli pouze jednou. Už tři zápasy jste vyhráli kontumačně. Co vy na to?

Kontumace nechápu. Minulý rok projely Staré Splavy okres ještě více suverénně. Všichni s tím byli v pohodě. My prohráli ve Svoru, remizovali s Dubicí, dvakrát vyhráli o gól. Takže si nemyslím, že jsme extra rozdílový tým, aby se k nám týmy bály jezdit. Všude slyším, jak radši zaplatí pokutu, než aby dostali deset gól. Další týden pak normálně nastoupí. To mi přijde trapné.

Naposledy jste nehráli ani se Sosnovou. To bude další kontumace?

Sosnová přijela, ale pan Kolář nechtěl hrát na našem hřišti. Hrozilo, že by se to zničilo. Zařídil umělku v České Lípě, ale tam zase nechtěla Sosnová. Tak se to bude řešit. Buď náhradní termín nebo zase kontumace.

Hádám, že jste věřil, že přebor vyhrajete, je to tak?

Já chci vyhrát každý rok. Osobně jsem věřil, že to zvládneme. Prali jsme se tam se Žandovem a Svorem. Nakonec jsme jim odskočili, ve vzájemných zápasech jsme je porazili. Za mě spokojenost.

Jste jasným vládcem střelecké tabulky. Za 21 zápasů jste dal 42 branek. Věřím, že o tom máte přehled.

To víte, že to sleduji. Kdo dává góly a řekne, že na to nekouká, tak kecá (smích). A to jsem ještě sedm zápasů nehrál. Mrzí mě, že jich nemám 60. Jinak bych vyhrál sázku s našim univerzálem Mírou Procházkou (smích).

Věříte, že si s Jestřebím ještě zahrajete krajskou soutěž?

Myslím si, že určitě. Troufnu si tvrdit, že můžeme hrát i výš. V Jestřebí je parta a kvalita na I.B třídu. Ještě, kdybychom chtěli (smích).

Slyšel jsem také názory, že Jestřebí šlo do okresu se záměrem jenom vyhrávat.

Myslíte schválně? Abychom mohli porážet týmy v okrese? To si určitě nemyslím. Šli jsme dolů, protože pan Kolář měl pádné důvody. Odešli třeba někteří hráči. Myslím si, že když se půlka našich soupeřů bude scházet tak, jako se scházíme my, tak by byl pro nás skoro každý vyrovnaným soupeřem.