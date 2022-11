Šubrta po jeho střeleckém koncertě v Žandově, kde Dubice vyhrála 8:2, čekal příspěvek do klubové kasy. „Vždy platím už za hattrick. Jeli jsme do Žandova vyhrát, ale nečekali jsme, že to bude tak jednoznačné. Byli jsme ale lepším týmem,“ hodnotil předposlední zápas.

„Nejlepší brankou byla ta třetí, kdy ke mně propadl míč a já to trefil „béčkem“ hodně dobře,“ usmál se.

Spartak pak zvládl dohrávku v Dubé a posunul se na druhém místo před rezervu českolipského Arsenalu. Dubice prohrála pouze dvakrát – se Starými Splavy a právě a béčkem Arsenalu. „Každý zápas je těžký, musíte se k tomu postavit tak, jak se zrovna sejdeme. Ne vždy se sejdeme ve stejném složení. Celkově ale máme dobrý tým,“ poznamenal.

Jen dva kanonýři jsou aktuálně lepší, než David Šubrt. Duo Matěj Šimon a Martin Bodi shodně nasázelo 26 branek. „Upřímně? Pořadí střelců moc nesleduji. Stačí, že se to od někoho dozvím. Snažím se podat na hřišti ten nejlepší výkon. Moc nekoukám na to, kolik dám gólů, nebo kolik jichz zrovna mám,“ pravil skromně.

Na týmy v okresním přeboru na Českolipsku čeká dlouhatánská pauza. První jarní kolo je na programu až 25. března. „Myslím si, že pro většinu kluků to bude zasloužená pauza. Já chodím běhat, přes zimu ještě hraji sálovku. Budu připravený. Pokud bude volný víkend, budu se věnovat rodině a dětem,“ usmál se.

Angažmá v Dubici si pochvaluje. „Nemám co vytknout. Kluci jsou perfektní, bez nich bych měl tak o půlku méně branek. Zázemí máme super. Když se diváci sejdou v hojném počtu, je super slyšet jak fandí,“ zdůraznil.

Ambice Spartaku jsou vlastně jasné a logické. „Chceme skončit do třetího místa. Budeme se snažit podávat lepší a lepší výkony,“ kouká Šubrt směrem k jarní části.

„Letošní úroveň přeboru je pořád stejná, moc se to nemění. Musím pochválit nováčky, kteří hrají velmi dobře,“ poslal chválu nováčkům okresního přeboru.

David Šubrt také odpovídal na ožehavou otázku, která se týkala budoucnosti fotbalu v Dubici. „Lidi to dělají pro zábavu, nejsou za to placeni. Baví je to, chodí do vlastní práce. Já jsem rád za to, že jsem tady. Ale rozhodně neříkám, že bych si nechtěl zkusit zahrát si někde jinde,“ prozradil tajuplně.

Mistrovství světa ve fotbale klepe na dveře. Jak se těší kanonýr Spartaku? „Určitě se těším, bude tam hodně zajímavých zápasů. Jen škoda, že tam není naše reprezentace. Že to bude v Kataru? To neřeším, my máme zimu, oni tam budou mít daleko lépe,“ uzavřel vše David Šubrt.