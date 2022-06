Mládeži se v Jestřebí věnují už několik let. „Máme tady školičku, starší přípravku, starší žáky. Asi založíme i mladší. Ale na vesnicích je to složité. Jednáme a spolupracujeme s Arsenalem. Je to ale řehole,“ usmál se.

Největší mládežnická bolest je absence dorosteneckých týmů. Jestřebí není výjimkou. „Je to velká škoda. Co mají kluci po starších žácích dělat? Do chlapů je to velký skok. Zkoušel se tady udělat dorostenecký přebor s týmy z Děčínska, ale to neklaplo. Jen pár týmů tady má dorost. Máme tady teď v žácích tři šikovné kluky. Až dohrají, půjdou do dorostu Arsenalu. Ale jinak je to složité. Navíc k těm týmům nemáme lidi. Jsme tady na to čtyři. Je potřeba všem chlapům za jejich práci poděkovat,“ zdůraznil Kolář.

Ačkoliv starší žáci Jestřebí mají právo postupu do krajské soutěže, zůstávají v okrese. „Nechceme postupovat. Nemá to cenu. Navíc, já jsem u těch starších žáků hodně dlouho, asi si převezmu ty mladší. Musím to nějak vyřešit,“ dodal na závěr.