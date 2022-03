Nejlepším týmem po podzimu bylo Jestřebí, které má na prvním místě devítibodový náskok. „Začali jsme na konci února krátkým soustředěním. Hráli jsme nějaké přáteláky, v tom posledním jsme porazili 8:3 Úštěk. Vypadá to, že do Lokotky odejde Podroužek a Sedláček. Z Kamenice máme Ondrouška a Houžvičku. Z Dubí se nám vrátil Němec. Postup? V tom se za mě nic nemění, do vyšší soutěže se nehrneme,“ pravil předseda Jestřebí Pavel Kolář.

Za Jestřebím je Skalice B, Arsenal Česká Lípa B nebo Lindava. Páté místo drží tým Slavoj Dubá, který v zimní přestávce rozhodně nelenil. „Sehráli jsme opravdu hodně přátelských zápasů. Snad nejvíc, co pamatuji,“ zasmál se Milan Heptner, trenér Dubé. „Hráli jsme zimní ligu, pak jsme hráli s Liběchovem a v generálce porazili 4:2 Doksy, které jsme docela nečekaně přehrály,“ pochvaloval si Heptner.

Kádr Dubé omladil, je tak perspektivnější. „Mám tu jednoho kluka ze Cvikova a taky jednoho, co kdysi kopal za mládež v Jestřebí. Taková mrtvá duše, která opět začala hrát fotbal. Bodů máme v tabulce hodně, věřím, že jsme zachráněni, na postup se netlačíme. Mladí kluci poctivě odchodili zimní přípravu, dostanou tak na jaře hodně prostoru,“ dodal Milan Heptner.

Díky dohrávce poskočily na šesté místo Zákupy. „Nehráli jsme žádný přátelák, ale už jsme hráli tu dohrávku s Polevskem. Kádr zůstal pohromadě. Cíle si nedáváme, bodů máme dost, tak hlavně nemít starosti,“ usmál se Josef Vinš, předseda TJ Zákupy.

Na sedmém místě přezimuje Sosnová. „Trénovali jsme dvakrát v týdnu a neodehráli žádné přátelské utkání. Změny v hráčském kádru nebyly, možná přivedeme jednoho hráče. Rádi bychom se pohybovali do pátého místa,“ skromně pravil Milan Slipčenko, kouč Sosnové.

O záchranu bude bojovat několik týmů. Jasně poslední jsou Kravaře, které posbíraly pouze pět bodů. „Kádr se moc neposílil, naopak do Verneřice odešel Koutný. Udrželi jsme ještě Beránka ze Starých Splavů. V přípravě jsme prohráli 1:2 s Verneřicemi. Trénovali jsme dvakrát týdně. Budeme se soustředit na každý zápas. Cílem je, aby se kádr dal do kupy. Pokusíme se zachránit, ale nebudeme nic hrotit. Je potřeba se asi připravit na pád do nejnižší soutěže. Sedneme si asi na zadek a pak se zase odrazíme ode dna,“ zdůraznil Lukáš Hybler, klubový místopředseda.

Předposlední je Stružnice, která má na poslední Kravaře sedmibodový náskok. „Zimní příprava ale neproběhla podle našich představ. Hráli jsme ten českolipský pohár, celkově jsme odehráli čtyři přípravné zápasy. Nikdo nepřišel, ani neodešel. Jasným cílem je záchrana v soutěži,“ říká Luboš Merenus, kapitán a vedoucí Stružnice.

Souboj o korunu krále střelců asi nenabídne velké drama. Daniel Kýček (Jestřebí) dal 25 branek, za nám je duo Jakub Vinš (Zákupy) a Michal Podroužek (Jestřebí) dali shodně 14 branek.