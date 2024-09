Jardo, Kravaře jste doma porazili 2:0. Jak zápas hodnotíte?

Nejvíce nám pomohl první gól Petra Jombika ze začátku prvního poločasu. Na rozdíl od minulé sezóny děláme dost chyb v obraně, dostáváme hodně branek a hrajeme nedisciplinovaně. Proto jsme chtěli hrát zodpovědně vzadu. Myslím, že se to povedlo. Nepustili jsme soupeře k větším šancím a sami jich naopak dost neproměnili.

Ve druhém poločase jste zvyšoval na 2:0. Jak vaše branka vypadala?

Na hranici velkého vápna se ke mě ze souboje odrazil míč, který jsem z první nártem poslal do branky. Nebyl to moc pěkný gól, ale zato dost důležitý. Zbytek zápasu jsme mohli v klidu kontrolovat.

Po pěti kolech máte šest bodů, jak hodnotíte začátek soutěže?

Neprošli jsme si dobrým začátkem sezóny, ale chtěli jsme nastoupit na soupeře z Kravař s klidnou hlavou a vstoupit do zápasu naplno. Je před námi ještě spousta zápasů. Zatím to ale vypadá, že je soutěž o dost vyrovnanější a žádný tým nám nedá nic zadarmo. Věřím, že nás zápas s Kravařemi nakopne k lepším výsledkům, než tomu doposud bylo.

Jaké ambice má Dubá v letošní sezoně?

Určitě se chceme prezentovat dobrou hrou, která bude bavit diváky, protože pro ně to děláme. Doufám, že každý z nás chce dosáhnout toho nejlepšího výsledku, ale na postup si ambice zatím neděláme. Lidé vidí ve fotbale určitou tradici, které nás v Dubé spojuje. Musím pochválit ostatní členy Slavoje za starost o naší mládež. Děkuju všem sponzorům a obci za jejich podporu, kterou doposud máme.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začal s fotbalem?

Mám pocit, že jsem s fotbalem začal v Jestřebí. Ještě mám někde fotky. Pak jsme se stěhovali do Dubé a pamatuju si, že na tréninky nás chodilo klidně třicet. Dost nás hraje ještě teď. Co se týče sportu, tak Fotbal byl u mě jasná volba, protože celá moje rodina k tomu měla vždycky blízko. Jedna z prvních vzpomínek na profesionální fotbal je u mě mistrovství Evropy 2004, to byly časy. Pavel Nedvěd byl v tu dobu neskutečně skvělým hráčem.

Co jsem koukal, tak už jste prošel mnoha kluby. Jak na ně vzpomínáte?

Vždycky budu vzpomínat v dobrém. V mladí hrál jsem hrával ještě v Doksech a ve Starých Splavech. Měli jsme vždy docela slušný tým a dost jsem se od ostatních hráčů a trenérů naučil, za co jim děkuju. Nejradši vzpomínám na pana Beránka, který se už dlouhou dobu stará o fotbal ve Starých Splavech. V tu dobu jsem měl asi největší ambice živit se fotbalem, ale nakonec jsem se musel víc věnovat škole.

Vždy jste se ale vracel do Dubé. Jak se vám tady aktuálně líbí?

Věděl jsem, že si tady v Dubé váží každého, kdo má nohy a ruce. S přestávkou v Jestřebí a v České Lípě tu hraju už od roku 2017. Staráme se tu o hřiště, které bylo v sobotu i po vydatných deštích ve skvělém stavu. Hráli jsme tu i I.B třídu, ale pro více spoluhráčů je více důležitá rodina a čas, který jí věnují. Pro to mám pochopení. Zatím nemám potřebu hrát někde jinde, protože tu je skvělá parta.

Je vám 24 let. Máte nějaké konkrétní fotbalové sny a ambice?

Teď už žádné větší ambice nemám. Jak říká spousta lidí, už to hraju jenom pro pivko a pro klobásu. Je ale výhoda když má člověk okolo sebe lidi, kteří sportují a nesedí jenom doma na gauči. Bavíme se před zápasem, při tréninku, prostě vždy, kdy je to možné. Je to pro nás forma zábavy. Největší sen je pro mě teď vidět pražskou Spartu naživo v Lize mistrů, poslechnout si tu úvodní znělku. I pro diváka a fanouška fotbalu to musí být velký zážitek.

Jaká je podle vás situace v amatérském fotbale? Řada klubů bojuje o přežití…

Ano, je pravda, že pro mnoho klubů je priorita zachránit se. Bohužel. Nejde o to hrát vždy o první místa, ale udržet si stabilní kádr a hrát co nejdéle. Už dříve jsem chválil práci s mládeží, která je při dalším fungování klubu v dalších letech nezbytná.

Jak se vám líbí aktuální stav české fotbalové reprezentace?

Nikdy se nepouštím do moc velké kritiky. I přes poslední zápasy české reprezentace si myslím, že si to sedne. Podle mě máme hráče na to, abychom mohli hrát proti těm nejlepším. Pozitivem je účast českých týmů v evropských pohárech, což bude dělat skvělou reklamu českému fotbalu.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Už skoro čtvrtým rokem sloužím u vězeňské služby. Moc vám toho o mé práci prozradit nemůžu, ale je to dost fyzicky i psychicky náročný obor. To vám mnozí potvrdí. Od malička jsem byl tlačen ke sportu, ten pro mě bude vždy na prvním místě. Ve volném čase sleduju všechny možné sportovní události nebo si vezmu do ruky knížku, poslechnu dobrý podcast. Velké místo v mém srdci bude mít vždy hudba.