„Nikdy jsem se na Českolipsku nesetkal s ničím podobným. I povodně nás vždy minuly,“ řekl jasně předseda Okresního fotbalového svazu Česká Lípa Karel Fischer, který zároveň dodal: „Už jsme pracovali s verzí, že by se hrálo, ale bez podávání rukou a bez zbytečných prodlev, jenže pak přišlo další rozhodnutí Bezpečností rady státu, které zhatilo i tuto variantu. Momentálně je verdikt jasný – počítáme s měsíčním odložením. Pokud by byla pauza opravdu jen měsíc, okresní soutěže bychom v rámci sezony 2019/2020 dohráli.

Kormidelník fotbalu na Českolipsku také Českolipskému deníku prozradil, že v případě delší pauzy by zřejmě došlo na předčasné ukončení soutěží, tak, jak se to už stalo u mnoha jiných sportů. „Konkrétně jsme ještě o této možnosti nejednali, pořád pracujeme s verzí měsíční přestávky, ale pokud by došlo k prodloužení, ve hře je opravdu zrušení sezony. Pak by zřejmě došlo k anulování všech podzimních výsledků,“ uzavřel předseda Fischer.

ZASTAVILI TÉMĚŘ VŠE

Na nezvyklou situaci musely rychle reagovat i samotné kluby. Svor, který zimuje na čtvrtém místě okresního přeboru, radši nevsadil ani na tréninky, chod Jiskry je kompletně pozastaven.



„Netrénujeme, starostka obce nám zavřela šatny. Někdo říká, že je to zbytečné, ale já s uzavřením souhlasím, proč to celé zbytečně pokoušet. Radši to na nějakou dobu utlumit úplně,“ přiblížil situaci ve Svoru předseda klubu Daniel Kubásek. „Máme mladší žáky, děti byly natěšené na tréninky, bohužel, musíme to nějak přečkat. Abych ale řekl pravdu, obávám se, že nouzový stav bude v dalších dnech ještě přísnější,“ zapřemýšlel Kubásek.

Stopku má také fotbal ve Stružnici, kde se ještě během týdne trénovalo. Nedělní dril už se ale ve Stružnici nekonal. Tým je bez tréninků a hráči se připravují individuálně. „Zastavili jsme úplně vše. Netrénujeme, vše jsme odpískali. Upřímně, tyto soutěže nejsou nějak zásadně důležité, většina kluků v okresech hraje především na žízeň, proto mi přijde zbytečné to nějak pokoušet a ohrožovat zdraví lidí. To je mnohem důležitější. Za sebe říkám, že radši počkám,“ prozradil za stružnickou kopanou její předseda Ladislav Křemen.



V Žandově raději přerušili tréninky dětí, A-tým ale zůstává v pohotovosti a trénuje dál. „Organizovaně u nás děti teď nefungují, vzhledem k současné situaci jsme mládežnický fotbal přerušili. Dospělí trénují dál. Je to spíše o tom, aby se kluci udrželi v kondici, jde tedy především o běhání. Těžko říct, kdy se vše vrátí do normálu, musíme vydržet,“ poznamenal předseda Spartaku Žandov Tomáš Vaníček.



NECHCEME PAUZU!

Naopak některé oddíly dál trénují i s dětmi. V Horní Polici se vsadilo na předsezónní brigády, účastník nejvyšší okresní soutěže zůstává i v tréninkovém zápřahu. „Kluci trénují. Navíc máme brigády, uklízí se šatny a dělají se takové ty klasické věci před začátkem sezony,“ uvedla sekretářka hornopolického fotbalu Marcela Šamšová.



Také v Kravařích se pokračuje v tréninkovém procesu, a to jak u A-týmu, tak u žáků. FK jede v podstatě stejně jako v sezoně, ovšem samozřejmě bez zápasů. „I když ten počet lidí je v poslední době špatný, áčko trénuje, mají to ve středu a v sobotu. Co se týče dětí, tam žádný problém nemáme, jedou i ony. Třicítkou dětí nedisponujeme, takže trénujeme, navíc můžeme i do místní tělocvičny,“ zaznělo z úst předsedy kravařského fotbalu Jaroslava Kříže, který se v neděli vrátil s mladšími žáky z „lyžáku.“