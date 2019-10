Série okresních derby pro obhájce krajského titulu Doksy pokračuje. A zvládli po Novém Boru i bitvu číslo dvě, v 10. kole přeboru vyhrály na hřišti nevyzpytatelné Stráže pod Ralskem 2:1.

„Celý zápas, mimo té koncovky, jsme diktovali tempo hry a byli jsme lepší. Byly i další šance na skórování. Stráž pod Ralskem je dobrý mladý tým, trochu nezkušený, ale až se otrkají budou určitě nepříjemným soupeřem. Citelná ztráta pro ně je, že nehraje Radim Věchet. My stále vzadu hrajeme dobře a soupeře jsme k ničemu nepustili. Do třetího derby se Skalicí jdeme s čistou hlavou,“ řekl trenér Doks Michael Šimek.

Sto padesát diváků přilákalo na fotbal ve Stráži pod Ralskem krásné pozdní léto a utkání s lídrem soutěže. Druhé okresní derby bylo rychlé, tvrdé se strhujícím koncem. Domácím chyběl především střelec par excellence Radim Věchet a hosté postrádali dva hráče základní sestavy. Hrálo se poměrně tvrdě. Ve čtrnácté minutě utrpěl zranění Martin Zoubek. V souboji o míč se střetl se soupeřovým loktem a utržil zranění nosu. Po ošetření pokračoval ve hře.

Na tvrdou hru doplatil další technický hráč hostí Jakub Šimon. V 71. minutě když při střetu s protihráčem byl ošetřován, ale ve hře pokračoval. O chvíli později zkolaboval a rozhodčí ho nechal odnést na nosítkách, a to za potlesku všech diváků. Hlavní pořadatel musel zavolat rychlou záchrannou službu. Sanitka přijela až po třiceti minutách a zraněný Jakub Šimon na těch nosítkách ležel celou dobu za zábradlím mezi diváky.

„Derby je vždycky vyhecovaný a má to náboj. Je divný to, že za devadesát minut domácí na bránu skoro nevystřelí a v nastavení první střelou dají gól. V derby nikdo nechce prohrát, a tak se hrálo ostřeji. Za naší spolehlivou obranou se mi dobře hraje,“ uvedl gólman Doks Jiří Vosecký. Hosty dostal do vedení v 5. minutě Matěj Šimon Matěj, pět minut po přestávce zvýšil ba 0:2 Tomáš Polívka. Dramatický závěr umocnila kontaktní branka domácích, kterou obstaral v 95. minutě Martin Roll. Fotbal skončil v bouřlivé atmosféře a diváci se dobře bavili.

„Z naší strany to nebyl dnes nejlepší výkon. V útoku nebyla skoro žádná šance. Nikdo to vepředu neudrží a střelce nemáme. Doksy mají výborný tým a my nevěděli, jak na ně. Hrálo se tvrdě, ale férově,“ hodnotil duel střelec domácích Roll.

„Teď prožíváme těžké období. Hromadí se nám zranění, a ti co se vracejí nejsou úplně fit. Chybí dva hrotoví útočníci. Především Věchet, ale i Cerman, i když ten dnes nastoupil, ale jen na třicet minut. V téhle soutěži bez útočníků hrát nejde. Doksy jsou samozřejmě velmi kvalitní mužstvo. Ne nadarmo krajský přebor vedou. Potrestali naše dvě chyby. V závěru jsme šance měli, ale není, kdo by góly dal. Soutěž jsme rozjeli velmi dobře. To jsme ale hráli v kompletní sestavě. Určitě se ještě nevzdáváme,“ dodal trenér Stráže pod Ralskem Karel Knejzlík.

Vladimír Černý