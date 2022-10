Martine, proti Lindavě jste trefil hattrick. Platíte něco do klubové kasy?

Zápas s Lindavou byl pro mě zatím nejpovedenějším zápasem této sezóny, když se mi povedl vstřelit zmíněný hattrick. Do klubové kasy jsem nic neplatil, taková pravidla u nás zatím nefungují. Ale zkusím to klukům navrhnout a tímto to třeba odstartovat.

Který z těch tří branek byla podle vás nejhezčí?

Kdybych měl vybrat nejhezčí gól ze sobotního zápasu, tak je to byl ten druhý, který jsem vstřelil hlavou po standardní situaci. Měl jsem z toho obrovskou radost, jelikož nejsem tak dobrý hlavičkář.

Aktuálně jste na sedmém místě tabulky. Jste s průběhem soutěže spokojený?

Ano. Je to přesně pozice, kde jsme se po postupu do okresního přeboru viděli.

Sledujete tabulku střelců? Ve vedení jsou kanonýři, co mají už 21 branek…

Tabulku střelců sleduji. Ale není to pro mě tak podstatné, protože fotbal hraji hlavně pro tým.

Působil jste také v Mimoni. Proč aktuálně kopete v Brništi?

V Mimoni jsem z mého pohledu zažil asi nejhezčí fotbalovou sezónu s klukama z dorostu a trenérem Markem Steinfestem. Momentálně hraju v Brništi protože tu žiju a právě tady to vše začalo.

Kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Registrovaným fotbalistou jsem od svých sedmi letech, ale začalo to už dřív, kdy jsem chodil na tréninky s mladšími žáky právě tady v Brništi. Vzpomínám si na první tréninky, které byly dost náročné a na kterých jsme dělali „kačáky“ přes celou šíři hřiště jako trest.

Jak na vás zatím působí úroveň okresního přeboru?

Úroveň okresního přeboru je za mě celkem slušná. Na špici tabulky jsou týmy, které mají na mnohem více, než je okresní přebor.

A jak se vám líbí v Brništi? Jak to máte třeba se zázemím?

Zázemí v Brništi se teď hodně zvedlo, máme tu krásné a nové hřiště a nové moderní kabiny. Za to patří veliké díky obci a lidem, co se o hřiště starají. Je potřeba také poděkovat fanouškům, kteří nás chodí podporovat. Zároveň bych tímto chtěl všechny pozvat na domácí zápasy, které nás do konce sezony čekají.

Jste stále mladým hráčem. Jistě máte nějaké fotbalové cíle, že?

Určitě bych si chtěl zahrát v budoucnu krajskou I.A třídu, kam jsem dostal nabídku minulou sezónu. Mohl jsem jít zpět do Mimoně nebo do Semil.

Jaká je podle vás budoucnost fotbalu v Brništi?

Budoucnost fotbalu v Brništi je, doufám, veliká. Je tu teď opravdu skvělé zázemí, které bych se nebál porovnat s úrovní I. A třídy. Jen je potřeba sehnat pár šikovných kluků a sehrát se. Momentálně nás trápí určitá zranění, takže pro nás byly poslední zápasy složité, ale myslím si, že by se tu časem mohla zase hrát krajská I.B třída.

Fotbal vám jistě přinesl spoustu zajímavých zážitků. Vzpomenete na nějaký?

Fotbalových zážitku mám od dětství spoustu, fotbal mě totiž naplňuje ze všeho nejvíce. Ale jeden z velikých zážitků, který mě momentálně napadá, byl ten, kdy při představení nových kabin a hřiště byla do Brniště pozvána Bohemians Praha v čele s panem Antonínem Panenkou.

Prozradíte čtenářům, co vás ještě kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu jsem vášnivý rybář, u vody trávím svůj volný čas. Živím se jako automechanik a to je práce, která mě naplňuje a baví.