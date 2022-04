Hned čtyřikrát se trefil Jan Doubrava, který sám přiznal, že Staré Splavy patří do úplně jiné soutěže. „Chceme sezonu zakončit bez ztráty bodu. Za mě by to byla ostuda. Víme, že do téhle soutěže nepatříme,“ má jasno velký fanoušek Slavie.

Honzo, začneme posledním zápasem. Dal jste Oknům čtyři branky. Která byla nejhezčí?

Určitě hned ta první z úvodu zápasu. Přešel jsem přes obránce na pravé straně hřiště a z hranice vápna se trefil svou slabší levou nohou do vzdálenějšího horního rohu branky. Musím ale přiznat, že mi míč v poslední chvíli poskočil, takže svou roli hrálo hodně i štěstí.

Soutěží suverénně proplouváte, postup je jasný. Chcete sezonu dohrát bez ztráty bodu?

Ano. Osobně bych ztrátu bodu v této soutěži považoval za ostudu. Všichni víme, že do této soutěže nepatříme. Bohužel nám ale po odtržení od Doks nezbylo nic jiného, než začít od začátku. Do vyšších soutěží se musíme postupně propracovat.

Staré Splavy zažívají po odtržení od Doks jakousi renesanci. Patřil jste pod hlavičku Doks, ale v létě jste zůstal ve Starých Splavech. Jak na celou anabázi vzpomínáte?

Velmi nerad. Než k celé situaci došlo, prožíval jsem období, kdy jsem byl opravdu spokojený. V Doksech trénoval pan Ješeta, pod kterým jsem hrál vždy velmi rád. Pravidelně jsem hrál jak krajský přebor v Doksech, tak také I. B třídu ve Splavech. Poté se však fotbal v Doksech rozpadl, téměř všichni hráči odešli a ve svých funkcích skončili pro mě dvě důležité osoby, kvůli kterým jsem chtěl v Doksech hrát - pan Horčík a pan Ješeta. Ve Splavech jsme měli skvělou partu, takže nebylo co řešit.

Prozradíte, kde a kdy jste začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začal v Doksech v šesti letech a dá se říct, že mě vše naučil právě pan Horčík, kterému patří velký dík. Jinak pocházím ze sportovní rodiny a k fotbalu jsem se dostal asi hlavně díky dědovi, který byl skvělý fotbalista. Vášeň pro tenhle sport mám tedy asi po něm.

Máte ve své paměti gól, který byl nejhezčí nebo třeba hodně kuriozní?

Za tu dobu, co fotbal hraju, jsem byl svědkem mnoha krásných i kuriózních gólů. Proto je opravdu těžké jeden vypíchnout. Pokud se ale ptáte na můj nejhezčí gól, tak bych asi řekl, že to byl můj úplně první v přípravce, který nebyl sice nejhezčí, ale ta radost z něho byla určitě největší.

Jaké cíle máte ve Starých Splavech do dalších let?

Hlavním cílem je teď určitě dostat Staré Splavy zpět do I.B třídy, a poté se uvidí na co máme. Jestli to bude ještě třeba na I.A třídu? Těžko říct. Ono to není úplně lehké, dostávat se zpět do vyšších soutěží, protože člověk si zvykne na danou úroveň a zleniví. Určitě bychom museli trénovat více, než nyní.

Je nějaký klub, kde byste si chtěl zahrát?

Žádný takový nemám. Jsem spokojený ve Starých Splavech, kde máme skvělou partu jak v kabině, tak i mimo ni. Tím myslím hlavně našeho předsedu pana Beránka, který je opravdu zlatý člověk, pro kterého je radost hrát.

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Obecně je to asi sport. Je jedno jaký Dále výlety a akce s přáteli, s rodinou, zkrátka vše, co je nějakým způsobem aktivní. Jinak dokončuji inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a u toho pracuji ve firmě EGAP jako specialista teritoriálních a odvětvových analýz.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Rozhodně Slavii! A to už odmalička. Navíc díky tomu, že jsem začal studovat a pracovat v Praze, mohu chodit pravidelně do Edenu, takže si už asi pátým rokem kupuji permanentku.

Jaký je podle vás stav okresního, potažmo krajského fotbalu na Českolipsku?

Myslím si, že toto mi nepřísluší hodnotit, protože nenavštěvuji zápasy okresních či krajských soutěží v jiných krajích. Mrzí mě jen ztenčující se počet dětí ve fotbale, který ale postihuje i jiné sporty.