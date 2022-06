Právě Viszt byl hlavním střeleckým tahounem svého celku. „Nejlepší gól? No, to přišel krásný centr a já to sklepl do branky,“ pokrčil rameny.

Starší žáci Kravař jsou kolo před koncem v tabulce třetí místo, poslední zápas odehraje v Dubé. Pokud neprohraje, svou pozici udrží. „Já jsem se sezonou maximálně spokojený. Je to nejlepší sezona, co jsem ve starších žácích. Prostě jsme dorostli,“ usmál se.

Ondra nasázel 27 branek, v tabulce je pátý. „Jasně, že pořadí střelců sleduji. Jsem za to rád. Sezona je ze všech pohledu vydařená,“ má jasno.

S fotbalem začal v šesti letech. „Bylo to v Libochovicích, tak jsem vzal poprvé míč do ruky. Začátky? Ty byly těžké. Sotva jsem se do toho míče trefil. Teď už je to lepší,“ podotkl.

Ondra Viszt se letos se svou mládežnickou kategorií loučí. Kravaře dorost nemají, mladého střelce tak čeká přechod do seniorského fotbalu. „Za dospělé už jsem nějaké zápasy hrál. Je to velký skok, je to úplně o něčem jiném,“ má jasno.

Ondra žádný fotbalový vzor nemá, kromě fotbalu ho baví sport jako takový. „Nejvíce mě na fotbale baví, když tým hraje jako tým. Nemám rád, když si tam někdo kličkuje, nebo sóluje, to se mi nelíbí. Co mě po fotbale bolí? Většinou nic, jenom třísla,“ prozradil.

A co nejlepší gól, který kdy dal? „Nejlepší gól byl ten, který jsem dal přímo z rohu. Moje cíle? Rád bych si zahrál někdy v zahraničí,“ přiznal mladý fotbalista, který se v závěru vyjádřil ke své oblibě ke školním povinnostem. „No, jsem spíše trojkař. Takže zlatý střed,“ uzavřel vše vtipnou poznámkou.