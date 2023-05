Hattrickem k důležitým bodům pomohl Luboš Merenus, na podzim ještě hrající stružnického Dynama. Letos už dal osm branek. „Klubovou kasu máme a určitě mě to něco stát bude. (úsměv). Kolik, to se dozvím až na konci sezony,“ přiznal s úsměvem zkušený fotbalista, fanoušek pražské Slavie, který do 18 let chytal.

Luboš Merenus.Zdroj: archivV Sosnové jste vyhráli 6:2. Jak celý zápas zpětně hodnotíte?

Zápas hodnotím kladně, protože jsme získali pro nás tři důležité body k záchraně. Věděli jsme, že Sosnová má kvalitní tým a proto se snažili pro úspěch udělat maximum. V prvním poločase jsme sice dali tři góly, ale po našich chybách jsme zase dva zbytečně dostali. Bylo pro nás důležité, že jsme do poločasu vedení udrželi. Ve druhém poločase jsme ustáli jednu velkou šanci Sosnové, následně jsme dali čtvrtý gól a zbytek zápasu byl v naší režii. Sosnové dělalo problémy naše napadání a z jejich chyb jsme si vypracovávali gólové příležitosti. Musím říct, že jsme po dlouhé době hráli dobře a podařilo se nám šance proměňovat. Klukům bych chtěl poděkovat za dobrý a bojovný výkon.

Vy jste dal tři branky, z toho proměnil dvě penalty. Jak jste je kopl?

Na penalty jsem určený. I když jsem minule proti Brništi neproměnil, věřil jsem si, že gól z penalty dám. První penaltu jsem kopl z mého pohledu na pravou stranu. Gólman stranu vystihl, ale naštěstí jsem to dal razantně po zemi k tyči, proto se mi penaltu podařilo proměnit. Druhou jsem kopal za rozhodnutého stavu, takže jsem byl klidnější. Penaltu jsem tentokrát kopl na druhou stranu, než poprvé a opět proměnil. Hlavně patří díky spoluhráčům, kteří penalty vybojovali.

PODÍVEJTE SE: Velká chyba vzala Lokotce výhru v důležité bitvě

Máte klubovou kasu. Pokud ano, platil jste něco za váš střelecký počin?

Klubovou kasu máme a určitě mě to něco stát bude. (úsměv) Kolik, to se dozvím až na konci sezony.

Se Stružnicí bojujete o záchranu. Jak aktuální sezonu zatím hodnotíte?

Bojujeme o záchranu, takže sezonu nemohu hodnotit příliš kladně. Na podzim jsme posbírali pouze devět bodů a to je strašně málo. Nedaří se nám proměňovat šance a dostáváme laciné góly, to nás trápí delší dobu. Ani s tréninkovou morálkou to není moc dobré. Dnes většina kluků chodí do práce na směny, má rodiny a moc se jim trénovat nechce. Ale můžeme být rádi, že na zápasy vůbec chodí.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste vůbec začal s fotbalem? Jaké byly vaše první tréninky?

Fotbal hraji od malička a začal jsem hrát u nás na vesnici ve Stružnici. Nejdříve jsem byl fotbalový brankář, to až do svých 18 let. Ze Stružnice jsem přestoupil do České Lípy a právě v osmnácti se vrátil zpět do Stružnice. Vzhledem k tomu, že ve Stružnici brankáři byli, začal jsem hrát v poli a to mi zůstalo. I když je pravda, že když gólman nemůže, tak ještě zaskočím (úsměv). Za svou kariéru jsem hostoval v několika týmech, ale vždy jsem se vrátil do Stružnice, kde to mám rád.

Jaká je aktuální kondice fotbalu ve Stružnici?

Bohužel ve Stružnici nemáme žádné žáky, ani jiný mládežnický tým. Všichni stárneme a žádné nástupce nemáme. Vždy se snažíme zlanařit nějaké kamarády k nám do týmu, ale je to velmi těžké, protože nikdo ty hráče nemá a nechtějí je jinam pouštět. Každý rok si říkáme, zda nás bude vůbec dost a zda budeme pokračovat dál.

PODÍVEJTE SE: Splavy jsou kousíček od titulu. Kdo doprovodí Bukovany?

Pokud se nepletu, tak jste hrajícím trenérem. Dokážete obě funkce skloubit?

Na podzim jsem ještě byl hrající trenér, ale je to velmi složité a už bych to tak nechtěl dělat. Na jaro se nám podařilo přemluvit Jiřího Suchopárka, aby nám s trénováním pomohl. Tímto bych mu chtěl moc poděkovat za pomoc.

Jaký jste fotbalista? Klidný? Nebo se naopak rád "hádáte"?

Já jsem klidný člověk i hráč, takže se na hřišti moc nehádám. Samozřejmě občas rozhodčímu něco řeknu, ale vždy je to ve vší slušnosti a respektu k němu.

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Úroveň okresu samozřejmě klesá. Je to zapříčiněné tím, že my stárneme a mladí kluci nepřicházejí. Úroveň zápasů je ovlivněna tím, jak se jednotlivé týmy sejdou. Když nepřijdou dva, tři lidi ze základní sestavy, je to potom hodně znát.

Jaká je podle vás budoucnost amatérského fotbalu?

Amatérský fotbal upadá a týmy budou postupně zanikat. Jak jsem výše uvedl, my stárneme a nástupce nemáme, a to je případ většiny týmů. Dnešní mládež je raději tráví svůj volný čas u počítače, než aby se hýbala. Ti co se hýbat chtějí, mají na výběr velké možností sportů a ne vždy fotbal je jejich volba.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Můj děda fandí Slavii, a tak i já jsem se stal fanouškem Slavie. (úsměv)

Prozradíte čtenářům, co vás kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Kromě fotbalu jsem se začal věnovat ještě triatlonu, chodím běhat, plavat a jezdím na kole. V současné době se pilně připravuji na svůj první závod, kde bude reprezentovat klub Triatlon Česká Lípa. Nevím, zda to čtenáře bude zajímat, ale pracuji u Policie ČR, a tak musím být v dobré kondici. (úsměv)