Jasně jste ovládl volby a stal se předsedou OFS Česká Lípa. Spokojenost je určitě na místě.

Jednoznačný výsledek mě spíše překvapil, hned potom jsme měli zasedání nového výkonného výboru a začalo se pracovat. Další dny to vlastně pokračovalo. Na podobné pocity nebyl moc čas. Výhra ve volbách není důvod ke spokojenosti, je to vlastně startovní výstřel. Na startu nemá být nikdo spokojený, to nemá zpravidla dobrý konec. Prostě jsem teď odstartoval a chci se postupně přibližovat k dílčím cílům.

Lubomír Řeháček, nový předseda OFS Česká Lípa.Zdroj: soukromý archivProč jste se rozhodl kandidovat do čela okresního fotbalového svazu?

Řekl bych, že to mělo přirozený vývoj. Několik let pracuji pro fotbal na okrese i na kraji, kde jsem sbíral zkušenosti a vědomosti. Vedení komisí, řešení projektů, pořádání turnajů, navazování kontaktů, práce s rozpočtem, nákup materiálu, zastupování našeho okresu, inspirace od kolegů, vedení školení. To všechno mě připravovalo k dalšímu kroku. Poté, co nám dosavadní předseda OFS Karel Fischer oznámil, že nebude ve funkci pokračovat z osobních důvodů, byl mi nabídnut pomyslný štafetový kolík, který jsem přijal a rozhodl se kandidovat do čela okresního fotbalové svazu. Karel Fischer s námi bude nadále spolupracovat.

Jistě máte hromadu úkolů, na kterých je potřeba pracovat, viďte?

Nejdříve je potřeba říci, že náš okresní fotbalový svaz je dobře nastavený. Vedení soutěží, tvoření termínových listin a podpora soutěží mládeže běží velmi dobře. Další pracovní skupiny jako disciplinární komise, komise mládeže, komise rozhodčích, vykonávají své činnost také příkladně. Teď je důležité tento fungující produkt vzít a posunout. Ukázat se veřejnosti, nabídnout se mladým. To znamená prezentovat náš fotbal na okrese skrz sociální sítě, jako je Instagram nebo Facebook. Prostě musíme ukázat, že jsme tady. Je potřeba dát našim soutěžím větší prestiž, třeba sponzorství, tím motivovat v co nejlepší sportovní výsledek. Můžeme podpořit zápolení v tabulce střelců formou odměny pro vítěze a dát tomu všemu větší sledovanost a napětí. Chybí tady okresní turnaj pro mládež. Je potřeba nadále pracovat na náboru rozhodčích, je tady spousta dalších věcí. Před námi je toho hodně, je to výzva a to já mám rád.

Aktuálním tématem je dohrání okresních soutěží. Věříte, že se letošní ročník ještě rozjede?

Myslím, že šance tady samozřejmě je. K tomu, aby se soutěž uzavřela a týmy by mohly postoupit a sestoupit, musí být odehráno více jak padesát procent utkání. Právě na tuhle možnost, tedy odehrát bezodvetový ročník, se bude čekat. Záleží to samozřejmě na koronavirové situaci. Někdy chybí dohrát čtyři, jinde zase osm zápasů. Taková porce se dá zvládnout za jeden, dva měsíce. Ročník musí být uzavřený do konce června. Když se soutěže rozjedou v květnu, stihne se ročník uzavřít. Později by to bylo asi už nemožné.

V jaké kondici je podle vás okresní fotbal v České Lípě?

Pár let dozadu jsem měl o fotbal v českolipském okres strach. Snižoval se počet účastníků v soutěžích, průměrný věk fotbalistů rostl, naše týmy pocitově vyklidily vyšší soutěže, mládeži se obecně nechce sportovat. Mám pocit, že postupně se hodně věcí obrátilo. Skrz okresní týmy se objevuje větší počet mladých fotbalistů, počet týmů se ustálil, mladší rodiče aktuálně lpí na sportování mládeže. Začínám mít dobrý pocit, že to jde pomalu správným směrem.

FAČR a jeho vedení také dozná změn. Do čela se dere Karel Poborský, nebo Vladimír Šmicer. Je podle vás dobře?

Myslím, že je to dobře. Takové tváře by se v našem fotbale měly dále pohybovat, chybí mi ale představení jejich programu a jejich týmu, o který se budou opírat. Zatím to jsou obecné věci, defacto předvolební. Je důležité mít známou tvář v čele, tvář reprezentanta, tvář osobnosti. Ale mají tito lidé zkušenosti s vedením podobné organizace? Je potřeba říct i to další, co bude dál! Protože jen ta nová tvář celou FAČR řídit nebude. Je potřeba mít tým pracovníků, odborníků na dané oblasti. Jako je finanční oblast, marketing, management, sportovní, organizační. Je složité vše skloubit a poskládat. Měli by mít k ruce schopné a zkušené lidi. Jenže my vlastně ještě nevíme, co je v plánu a kdo by měl fotbal řídit.

Koho byste rád viděl ve vedení českého fotbalu?

To je vlastně zodpovězeno v předchozí odpovědi. Silnou osobnost, která bude mít program jak posunout věci kupředu. K sobě by měla mít tým zkušených odborníků, který daný program naplní. Osobnost, která s klidnou hlavou bude podporovat stávající projekty. Rozhodně všechno staré není špatné, to vůbec. Nový šéf by měl rozvíjet tyto projekty a přinést vlastní, nové, které budou mít přínos. Hlavní je, aby se kolem fotbalové asociace řešil už jen fotbal a jeho akce. To teď bohužel není pravidlem.

Česká Lípa, stejně jako řada jiných okresů, nemá dorosteneckou soutěž. Je možné jí v budoucnu obnovit?

Tato snaha je tady každým rokem. Měli jsme spojenou soutěž s okresem Děčín. Bohužel počet klubů, které mohou složit dorostenecký tým, není aktuálně dostatečný. To všechno záleží na počtu mladých sportovců, rodičích, klubech, funkcionářích a samozřejmě i na nás. Pokud bude jen malá možnost obnovení dorostenecké soutěže, půjdeme za tím.