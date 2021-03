/SERIÁL/ Českolipský Deník si pro své čtenáře během dlouhé fotbalové pauzy připravil zajímavý seriál. Postupně budeme navštěvovat kabiny týmů z Českolipska, které hrají krajské soutěže. Tentokrát jsme se podívali do kabiny týmu FK Stráž pod Ralskem, který hraje krajský přebor.

Jan Mitáč - kapitán FK Stráž pod Ralskem. | Foto: Zdroj: soukromý archiv

Bude mu sice 26 let, ale v mladém a perspektivním fotbalovém týmu ve Stráži pod Ralskem patří kapitán Jan Mitáč k nejstarším hráčům na hřišti. S fotbalem začal v Zákupech, pak hrál v České Lípě. V devatenácti letech přešel právě do Stráže. Jak sám říká, neměnil by.