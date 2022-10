Martine, Cvikovu jste nasázel hattrick. Máte třeba klubovou kasu, platil jste něco za tolik branek?

Neplatil jsem zatím nic, klubová kasa u nás není zavedena. Naštěstí (smích). Každopádně za hattrick jsem rád a doufám, že jich pár ještě do konce sezóny bude a pomůžu týmu k dalším výhrám.

Můžete vybrat z těch tří gólů ten nejhezčí?

Nevím zdali byl nejhezčí, ale největší radost jsem měl z druhého gólu, protože jsem se na poslední chvíli na hranici velkého vápna rozhodl lobovat golmana, který, pokud si dobře pamatuji, míč lehce stihl škrtnout. Do poslední chvíle to vypadalo, že míč půjde nad břevno, ale najednou míč spadl do sítě a já se začal radovat.

Utekli jste z posledního místa, jaké jsou letos ambice?

Pokud mám hovořit za celý tým, tak si myslím, že chceme hlavně vyhrávat a užít si fotbal. Umístění na spodních příčkách se nám nelíbí, takže budeme dělat co je v našich silách, abychom se posouvali tabulkou nahoru a nebyli poslední.

Máte na kontě devět branek, sledujete tabulku střelců? Chcete být po sezoně nejlepším kanonýrem?

Na tabulku střelců jsem se ze zvědavosti poprvé podíval až po nastříleném hattricku. Určitě by bylo příjemné vidět se na prvním místě, ale není to žádný můj cíl. Navíc si nemyslím, že je to reálné, protože kvůli svému zaměstnání odehraji lehce přes polovinu zápasů za sezónu. Aktuálně mám odehráno šest zápasů z jedenácti.

Vy jste také hrával ve Skalici, je to tak?

Fotbal jsem začal hrát až v roce 2017 a bylo to právě ve Skalici, kde znovu kluci rozjeli B tým. Jeden z kamarádů mě oslovil, jestli si nechci přijít kopnout na trénink se starou gardou a s klukama z béčka. Po prvním tréninku jsem věděl, že mě to baví a že chci začít hrát fotbal. Pokud si dobře pamatuji, tak jsem tam odehrál dvě sezóny. Poté přišlo nové zaměstnání a nebyl vůbec čas se fotbalu věnovat. Jelikož mi fotbal dost chyběl, tak jsem si k fotbalu znovu našel cestu a začal hrát v Pertolticích.

Takže jste s fotbalem začal hodně pozdě, viďte?

Našel jsem si k němu cestu, když mi bylo 20 let. Do té doby jsem od dětství hrál florbal za Českou Lípu, kde jsem zažil nejhezčí sportovní okamžiky svého života.

Jaká je podle vás úroveň okresních soutěží na Českolipsku?

Musím říct, že úroveň se podle mě postupně zvedá, jelikož i v těchto nižších soutěžích hraje čím dal více mladých kluků, kteří přece jenom pomáhají starším a zkušenějším s tempem hry.

Jak se vám vůbec líbí v Pertolticích? Parta, zázemí, diváci?

V Pertolticích se mi líbí hodně. Nečekal jsem přivítání a tak rychlé začlenění do týmu. V Pertolticích mi to přijde jak taková malá fotbalová rodina a to tam jsem teprve zhruba devět měsíců. Také jsem byl překvapen, kolik lidi přijde fandit. Máme super fanoušky. Tímto jim chci poděkovat, že s námi mají pevné nervy. Zázemí je hezké, jen to naše hřiště by chtělo trosku srovnat (smích).

Máte nějaké fotbalové cíle? Je třeba nějaký tým, kde byste si chtěl zahrát?

Můj největší cíl je vydržet co nejvíce zápasu bez zranění, jelikož na úrazy při sportu mam od dětství smůlu. Nad hraním v jiných týmech jsem nijak moc nepřemýšlel, snad jen ještě trošku doplnit náš tým a třeba se v budoucnu snažit o postup do vyšších soutěží.

Prozradíte čtenářům co vás, kromě fotbalu baví a čím se živíte?

Tak baví mě jakýkoliv sport a to především kolektivní. Ve volném čase se věnuji cvičení a občas se jdu rad proběhnout. Pracuji jako policista.

S fotbalem jste zažil jistě hodně kuriózních a humorných událostí. Podělíte se o nějakou?

Za těch pár let ve fotbalu si myslím, že jsem toho už viděl hodně, ale nevím jakou bych uvedl. Spíš bych se rád vyjádřil ke všem hráčům, kteří jdou na hřiště vytvářet problémy a ne si užít fotbal. Prosím, nedělejte to!