„Dlouhá léta se pohár hrál jako součást sezony především v průběhu týdne. Před pár lety se však soutěž přestala hrát díky malému zájmu klubů, kdy se mužstva přes týden těžko scházela. V roce 2019 jsme zkusili obnovit pohárovou soutěž s využitím období příprav mužstev od ledna do března. Díky finanční podpoře OFS a další spoluúčasti mužstev na platbě pronájmu umělých ploch v České Lípě a v Novém Boru se klubům finančně vyplatilo účastnit této soutěže během zimní přípravy,“ řekl Zbyněk Poppr, předseda STK OFS Česká Lípa, který zároveň dodal: „Bylo příjemným překvapením, že se přihlásilo 14 mužstev. Loni jich bylo dvanáct.“

Letos byla mužstva rozlosována do čtyř tříčlenných skupin. Po odehrání 1. kola, které se hraje od 19. ledna do 8. února, a postupech z 2. kola, vzejdou dva finalisté, kteří se utkají o celkové prvenství. Vítěz poháru pak má možnost se přihlásit do postupové soutěže poháru FAČR – MOL cupu.

Předchozí ročník ovládlo Polevsko, které ve finále porazilo v penaltách Žandov. Ani jeden finalista však letos na turnaji nestartuje.

Rozlosování:

SKUPINA A: Velká Bukovina, Horní Police, Dubnice

SKUPINA B: Skalice B, Kamenický Šenov, Lokomotiva Česká Lípa B

SKUPINA C: Okna, Bukovany, Lindava

SKUPINA D: Brniště, Starý Šachov, Dubice