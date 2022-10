Martin Bodi nasázel už 16 branek, naposledy dal čtyři góly posledním Zákupům. „Za góly samozřejmě platíme do klubové kasy. Jelikož jsem ještě student, tak to za mě platí táta,“ usmál se 19letý kanonýr. Ten v týmu hraje s bratrem Romanem, trenérem je jejich otec Roman.

Proti Zákupům si Bodi nejvíce cenil poslední trefy. „Trefil jsem to zpoza vápna levačkou a míč poslal do šibenice,“ zdůraznil. Tabulku střelců bedlivě sleduje. „Jasně, mám přehled. Rád bych byl na konci nejlepším střelcem. Už se mi to jednou povedlo, to bylo ve starších žácích. Tehdy jsem dal 53 branek. To byl skvělý pocit,“ zavzpomínal.

Rezerva Arsenalu by se ráda pokusila vybojovat postup do I.B třídy. Má však v přeboru několik těžkých soupeřů, v čele se Starými Splavy. Silný nováček zatím kosí jednoho protivníka za druhým a doposud neztratil ani jeden bod.

Martin Bodi je fotbalově spjat s Českou Lípou, má ale také zkušenosti z Jablonce. „Bylo to mnohem náročnější, jak fyzicky, tak psychicky. Měl jsem štěstí na kluky v kabině, byly to pro mě tři skvěle strávené roky. Jablonec bude mít vždy kousek mého srdce,“ má jasno.

S fotbalem začal v sedmi letech, paradoxem je, že se postavil do branky. „Tehdy to bylo pod trenérem Ondřejem Pickem. Teď mě baví vyhrávat a dávat góly,“ poznamenal.

Amatérské fotbalové kluby mají často problémy s hráčským kádrem, Martin Bodi si ale myslí, že úroveň okresního přeboru neklesá. „Podle mě se to trochu zvedá. Podle mě je v každém ročníku více a více týmů, které mají ambice na postup. Na druhou stranu si myslím, že budoucnost amatérského fotbalu není dobrá. Kvůli nedostatku hráčů a financí týmů ubývá,“ zamyslel se.

Fanoušek Slavie studuje, baví ho každý míčový sport a je v České Lípě spokojený. „Máme skvělé zázemí, fanoušci jsou při domácích zápasech parádní. Po dlouhé době jsem se na hřišti potkal s bráchou Romanem,“ nadšeně vypraví.

Na závěr otázka, která nemůže chybět u žádného mladého fotbalisty. Sny a cíle. „Určitě bych si chtěl zahrát ve vyšší soutěži. Jsem v mužské kategorii teprve prvním rokem, takže sbírám zkušenosti,“ dodal na závěr.