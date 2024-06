Zdroj: archiv klubu

Rozhodnutí o tom, že Zákupy nepřihlásí žádnou okresní soutěž, padlo vlastně už v průběhu posledního ročníku. „Chtěli jsem sehnat nové hráče, ale není kde brát. Už v průběhu sezony jsme se tak rozhodli, že to prostě nemá smysl,“ pokrčil rameny.

V Zákupech ale fotbal nekončí, klub má mládežnické týmy – starší přípravku, mladší a starší žáky. „Mládež udržíme. Co se týče chlapů, tak musíme během roku zkusit přesvědčit k návratu hráče, kteří odešli. V jiných klubech máme zapůjčené naše dorostence. Věřím, že jde jenom o roční pauzu,“ zdůraznil.

Předsedu klubu celá situace samozřejmě netěší. „Hodně mě to mrzí, to je jasné. Nikdo nečekal, že by tady teď fotbal dospělých skončil. Když jsem ale viděl, jaká je snaha některých hráčů, museli jsme se takhle rozhodnout,“ dodal Jerson.

Jakub Vinš dal na jaře v 11 zápasech za Zákupy 19 branek. Kanonýr odešel do Brniště, které se právě na úkor Zákup zachránilo. „Hodnocení jarní části sezóny vidím pozitivně. Po podzimní části na tom Zákupy nebyly nejlépe, ale v průběhu jarní části se nám dařilo. Kádr bohužel nebyl široký, přišlo zranění nebo vyloučení. Najednou pro nás bylo velmi náročné dojíždět na zápasy v adekvátní sestavě. Do toho přišel týden, kdy jsme měli tři hráče v práci, jelikož pracují na směny. To se nám stalo i osudným, kdy jsme nenastoupili proti týmům Jestřebí a Žandova. Naopak v okleštěné sestavě jsme potrápili tým Svoru. Konec sezóny nám také vyšel. Nejvíce se na tom všem podílel hrající trenér Ctirad Samek, předseda Mirek Jerson a všichni, co pro fotbal v Zákupech udělali maximum možné. Věřím v to, že se jednou mužský fotbal v Zákupech znovu obnoví,“ konstatoval Vinš.

Z okresního přeboru tak spadla poslední Horní Police a administrativně i Zákupy. Směrem výš jdou Kravaře a Bukovany. Okresní soutěž bude mít patnáct účastníků.