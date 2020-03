Osmibodový náskok v tabulce II. třídy okresního fotbalového přeboru si stále hlídá vedoucí Dolní Libchava, která tentokrát zdolala kvalitní celek ze Zákup.

Dosti emotivní byl závěr střetnutí v Zahrádkách, kde hostovaly o záchranu hrající Kunratice, které ještě devět minut před koncem vedly 3:2, jenže body zůstaly na domácím hřišti.

Skalice B - Horní Police 2:2 (0:2)

Domácí rezerva zaspala úvodních dvacet minut, během nichž rázem prohrávala 0:2, navíc před poločasem nedala penaltu! Až po přestávce Skaličtí zabrali, když nejprve Sysel snížil a v 75. min. srovnal na konečných 2:2 Hlavinka. V závěru utkání musel předčasně do sprch Takáč, jenž uviděl červenou kartu za údajnou kritiku rozhodčího. Branky: Sysel, Hlavinka – Kalina 2. Rozhodčí: Janovský. ČK: 1:0.

Jablonné B – K. Šenov 1:2 (0:1)

Vyrovnaný zápas, v němž byly k vidění šance před oběma bránami, rozhodly dvě přesné trefy v podání Nemleina. Branky: Bezděkovský – Nemlein 2 (1 z PK). Rozhodčí: Hrbáček – Otčenášek, Havel.

Jestřebí – N. Oldřichov 3:1 (2:1)

Hosté měli po většinu bojovného zápasu více ze hry, především ve II. půli, v koncovce však neměli štěstí, naopak Jestřebí své šance proměnilo. Utkání se hrálo zároveň jako semifinále okresního poháru, takže finále proti Zákupům si zahraje i Jestřebí! Branky: Picek, Ješeta, Procházka – Věchet. Rozhodčí: Klimt. ČK: 1:0.

D. Libchava - Zákupy 1:0 (1:0)

Naprosto vyrovnaný a oboustranně kvalitní zápas rozhodla ve 34. minutě dorážka Kamila Kaňkovského. „Zákupy mají velmi dobrý mančaft, byl to zatím nejlepší soupeř, se kterým jsme na jaře hráli,“ uznal Marek Tomíček, jeden ze hráčů D. Libchavy. „Velmi kvalitní výkon odvedla i rozhodcovská trojice,“ doplnil. Branka: Kaňkovský. Rozhodčí: Řezáč – Folk, Hamada. Diváků: 100.

Zahrádky – Kunratice 5:3 (1:1)

Domácí nastoupili k utkání s odhodláním potvrdit cenné tři body z Nového Oldřichova, avšak ani hostující celek nepřijel s poraženeckou náladou. Jen se potvrdilo, že se utkaly dva týmy hrající o záchranu. Domácím nevycházelo takřka nic, sice měli nespočet šancí, ale svou nemohoucností je zahazovali. Poločas skončil remízou 1:1, kdy branku domácích zaznamenal Pilař.

Ve druhém poločase se roztrhl s brankami pytel. Hosté se dostali do vedení (1:2), avšak s vyrovnáním přispěchal Mareček. Ani to však hosty nepoložilo a opět se dostali do vedení - 2:3. To zbývalo pouhých 9 minut do konce a s domácími to vypadalo bledě. Nedařila se kombinace, takže diváci zahrádecký tým nepoznávali.

Minutu nato bylo vyrovnáno 3:3, když se podruhé v utkání trefil Pilař, a skóre ve prospěch domácího mužstva otočil Lebduška Petr. Na konečných 5:3 upravil Vlach.

„Z toho, jak utkání řídil pan rozhodčí Řeháček, je mi smutno, ale z toho, co dokázal na lajně udělat sudí Janovský, je mi doslova na zvracení, neboť předvedl zcela neprofesionální rozhodcovský výkon. V žádném případě nechci zpochybňovat vítězství domácích, kteří si ho za předvedenou hru zasloužili, ale na druhou stranu proti 13 hráčům se vyhrát nedá,“ řekl Deníku jeden z kunratických funkcionářů, jenž byl tomuto zápasu přítomen.

Branky: Pilař Jakub 2, Mareček Pavel, Lebduška Petr, Vlach Petr. Rozhodčí: Řeháček st. ČK: 0:1 (Zet T.).

V. Valtinov A – Stružnice A 2:3 (1:1)

Branky domácích: Šadrin, Zelený. ČK: 0:1. Rozhodčí: Folk.

Kravaře – Kamenice 2:1 (1:0)

Branky: Suchan 2 – Serdel V. Rozhodčí: Řeháček ml., Hybler, Řezáč. Diváků: 74.

Radek Valenta