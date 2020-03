Do posledního místečka zaplněná klubovna Rybářského domu na Svárově byla svědkem tradičního setkání členů OFS Česká Lípa se zástupci fotbalových oddílů.

Kromě zhodnocení nedávno skončené sezony v podání předsedy STK Milana Chovance, při kterém zástupcům vítězných týmů jednotlivých tříd byly předány věcné ceny, se přítomní činovníci klubů dozvěděli i několik nových informací, jako například tu, že se OFS Česká Lípa stává právním subjektem – občanským sdružením. Místopředseda Karel Fischer poté informoval o chystaných změnách v rozpisu soutěží.

Jaké změny?

1. povinnost domácího oddílu zasílat formou SMS zprávy výsledky zápasu ihned po jeho skončení na jedno z telefonních čísel (607 830 460, 724 482 847).

2. zvýšení finanční pokuty za nedostavení se k utkání.

3. povinnost zaslat prohlášení (stejně jako dosud při vyloučení hráče) při vykázání funkcionáře (trenér, vedoucí mužstva), že DK může jednat o výši trestu bez jeho účasti.

4. povinnost hlavního pořadatele dostavit se k utkání nejméně 45 minut před začátkem (např. určí rozhodčím bezpečné místo pro zaparkování jejich dopravního prostředku).

5. rozhodčí s licencí M (do 18 let – mládež) může převzít řízení zápasu v případě, že se hlavní arbitr s vyšší licencí během utkání zraní.

6. zrušení cestovného MHD v oblasti České Lípy – bude řešeno formou kilometrovného.

7. povinnost klubu zřídit a mít elektronickou adresu (e–mail), kam budou zasílány veškerá pošta a další informace řídícího orgánu (OFS Č. Lípa).

K některým změnám se rozvinula krátká diskuze. „Nechci to zlehčovat, ale vůbec se mi nelíbí, aby zápas okresního přeboru mohl jako hlavní řídit třeba 14letý nezkušený rozhodčí,“ argumentoval Pavel Kolář, prezident FC Jestřebí–Provodín. Na to mu Karel Fischer odpověděl, že se k tomuto kroku přistoupí pouze v případě, pokud by se delegovaný hlavní sudí během zápasu zranil. Pak by ho měl nahradit asistent na pomezí.

„Za poslední dobu naštěstí k žádnému zranění hlavního arbitra nedošlo a věřím, že ani nedojde, ale my se touto změnou chceme vyvarovat tomu, aby místo rozhodčího, který byl delegován jako pomezní, nemusel zápas dokončit někdo z lidu,“ vysvětlil Fischer.

Pak již bylo zahájeno přidělování losovacích čísel, která určila jízdní řád nové sezony v sedmi okresních soutěžích. Novinkou je sloučení oddílů SK Sosnová a FK Sosnová v jeden tým, jenž bude hrát III. třídu. Novým klubem v kategorii OP st. přípravky, OP ml. přípravky a OP st. žáků je Česká Kamenice. Jediný větší problém nastal při rozlosování OP ml. přípravky, kam se přihlásilo 13 družstev. Zástupci oddílů se nedohodli na hracím systému…

„Proto jsme na toto téma svolali dodatečnou schůzku funkcionářů družstev mladší přípravky, a to ve čtvrtek osmého července od 17 hodin na okresním svazu v Žižkově ulici číslo 231,“ upozornil Karel Fischer s tím, že účast je nutná.

Soutěže ve II. a III. třídě začínají o víkendu 14. – 15. srpna 2. kolem, „pralesní liga“ (IV. třída OS), odstartuje o čtrnáct dnů později. Úředním dnem pro II. třídu je neděle, ve III. a IV. třídě sobota.

II. třída OP

Hrací den neděle: 1 – K. Šenov, 2 – Zákupy, 3 – Kamenice, 4 – N. Oldřichov, 5 – Kunratice, 6 – Stružnice A, 7 – V. Valtinov, 8 – Zahrádky, 9 – Jestřebí, 10 – Kravaře, 11 – D. Libchava, 12 – Jablonné B, 13 – Skalice B, 14 – H. Police.

III. třída OS

Hrací den sobota: 1 – Polevsko, 2 – Sloup, 3 – Bukovany B, 4 – Noviny, 5 – Sosnová, 6 – Lindava, 7 – Dubnice A, 8 – Okna, 9 – Holany, 10 – Brniště, 11 – Doksy B, 12 – Loko Č. Lípa B, 13 – Cvikov B, 14 – Žandov.

IV. třída OS

Hrací den sobota: 1 – Dubnice B, 2 – Pertoltice, 3 – H. Libchava, 4 – Blíževedly, 5 – Tuhaň, 6 – Stružnice B, 7 – Svor, 8 – V. Valtinov B.

OP starší přípravky

1 – K. Šenov, 2 – Doksy, 3 – H. Libchava, 4 – Stráž p. R., 5 – Mimoň, 6 – SK ZŠ Jablonné, 7 – Č. Kamenice, 8 – N. Bor, 9 – Dubá, 10 – Cvikov.

OP mladších žáků

1 – K. Šenov, 2 – Zákupy, 3 – St. Splavy, 4 – Brniště, 5 – Stružnice, 6 – SK ZŠ Jablonné, 7 – Bukovany, 8 – Mimoň, 9 – Skalice, 10 – Doksy B, 11 – neobsazeno, 12 – Žandov.

OP starších žáků

1 – Jestřebí, 2 – Dubice, 3 – H. Libchava, 4 – Č. Kamenice, 5 – Lokomotiva Č. Lípa, 6 – SK ZŠ Jablonné, 7 – N. Bor B, 8 – Dubá, 9 – Cvikov.