V první (mini)bitvě totiž padl. Při volbách do okresního fotbalového svazu Beroun speciálním videem podpořil kandidáta Václava Kudrnu. Jenže ten prohrál v souboji s Ondřejem Lípou, bývalým televizním reportérem, mluvčím reprezentace i Plzně.

Do výkonného výboru se dostalo ještě (minimálně) jedno zajímavé jméno. Ve volbách uspěl Daniel Zítka, bývalý gólman Anderlechtu, Sparty i reprezentace. Oba dva zmínění pánové „kopou“ za Fevoluci, spolek, jenž si dal za cíl očistu tuzemského fotbalového prostředí.

„Myslím, že by to mohlo náš okresní svaz posunout do 21. století. Jsme spokojeni,“ kvitoval Martin Zíma, trenér Ostravanu Zadní Třebaň hrajícího III. třídu.

Zdá se vám, že jde pouze o jeden z okresů? Že je to jen bezvýznamná událost?

Změna v komisi rozhodčích

Tak to není. Beroun byl považován za jeden z klíčů bitvy o střední Čechy, kde vládne Miroslav Liba, pochop odstaveného expředsedy asociace Romana Berbra. „Dokonce se našemu okresu říkalo Berbristán,“ prozrazuje jeden ze znalců poměrů. „Nakonec sousedíme s Plzeňským krajem,“ dodá s narážkou na to, že Berbr pochází právě z Plzně.

„Myslím, že musí vidět, že se jejich impérium hroutí a že Liba si nemůže být jistý úspěchem v krajských volbách,“ potěšilo Zímu.

Jakou roli v tom hraje Poborský? Nepatří mezi úplné Berbrovce, ale před deseti lety pomohl jako člen výkonného výboru ke změně v komisi rozhodčích, již vyvolal Berbr. Do čela byla tehdy dosazena Dagmar Damková. A tohle si nespokojení lidé z fotbalového hnutí prostě pamatují.

Navíc se Poborský kandidaturou postavil proti Fevoluci, jež už několik měsíců volá po reformě. A on s ní prohrál.

Beroun se může stát symbolem změny.