Jeho hráčskou kariéru ukončil nečekaný infarkt, a tak se vrhnul na trénování. Teď Tomáš Hrabík vystřídal u třetiligového Chlumce nad Cidlinou bývalého prvoligového hráče Michala Šmardu.

Tomáš Hrabík nyní vede Chlumec nad Cidlinou ve třetí nejvyšší soutěži. | Foto: Martina Hegerová

Už to bude měsíc, co došlo k trenérské rošádě na lavičce fotbalistů Chlumec nad Cidlinou. Dosavadní asistent Hrabík nahradil Šmardu po necelých třech měsících. „Tehdy se to všechno seběhlo strašně rychle, ale dá se říct, že jasno jsem měl hned,“ vrací se Hrabík zpátky k událostem, kdy dostal nabídku vést tým místo Šmardy, mistra ligy se Spartou a někdejšího hráče Hradce Králové. Výměna na postu hlavního kouče proběhla po 7. kole a prohraném domácím zápase s SK Zápy (0:1).