Domů do Česka se dostane párkrát za rok. Když chce navštívit rodiče nebo děti, musí požádat šéfa o dovolenou. Přesto si bývalý obránce Zlína Jiří Koubský nestěžuje. Na život ve Švýcarsku, kde s přestávkami působí už třináct let, si pětatřicetiletý fotbalista zvykl a návrat na Moravu zatím odkládá.

Bývalý stoper Zlína Jiří Koubský kariéru dohrává ve Švýcarsku. Béčku Könizu pomohl k postupu do páté ligy. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Není jednoduché se rozhodnout. Když jsem ve Švýcarsku, o návratu samozřejmě přemýšlím, ale potom si zase říkám, co bych tady dělal. Pořád je tam to ale,“ říká Jiří Koubský.

Rodák z Kyjova působil v mládežnických reprezentačních výběrech České republiky v kategoriích od šestnácti let. Do velkého fotbalu se dostal ve Zlíně, odkud zamířil do Sparty, se kterou slavil mistrovský titul.

V létě 2005 odešel vysoký zadák na své první zahraniční angažmá. Ve Švýcarsku prostřídal St. Gallen, FC Aarau a FC Will. Mezitím působil ve Slavii a slovenské Trnavě.

Nyní působí v Bernu, kde nosí dres třetiligového Könizu. „Jsem tam už pátým rokem. Nyní ale hraji spíše za béčko. Postoupili jsme z šesté ligy do páté. To víte, kariéra se chýlí ke konci,“ říká Koubský.

Zkušený stoper se ve Švýcarsku neživí pouze fotbalem, ale i klasickou prací, kterou mu zajistil klubový mecenáš. „Pracuji na stavbě, ale vedoucí nejsem. To bych pak nemusel hrát fotbal. Jsem obyčejný dělník,“ líčí bývalý ligový zadák.

Na život ve Švýcarsku si nestěžuje, domů do Česka se dostane párkrát za rok. „Pokaždé musím požádat šéfa v práci o dovolenou jako každý jiný,“ říká Koubský.

Ten na Moravu zavítá buď o svátcích, nebo mimo sezonu. „Teď jsem tu byl první dva týdny v červenci,“ hlásí.

Bývalá opora Zlína se ve volném čase věnuje dětem, které žijí s bývalou ženou ve Vizovicích, nebo jede k rodičům do Kyjova.



I když mistr ligy se Spartou v sezoně 2004/2005 působí v zahraničí, bývalý klub i nadále sleduje. „Na jaře jsem snad po deseti letech byl na domácím zápase. Stadion je pořád stejný, jenom hráče už skoro žádné neznám,“ vypráví. Na Letné se spíše pozdraví s bývalými spoluhráči, zaměstnanci či jinými legendami klubu.



Pravidelný kontakt udržuje především s trenérem brankářů Otakarem Novákem a útočníkem Fastavu Lukášem Železníkem. „Bydlí vedle mě ve Vizovicích, když dá náhodně gól, tak mu samozřejmě napíšu,“ vtipkuje Koubský, který si roli diváka na zlínské Letné náležitě užívá. „Už to mohu komentovat stejně jako ostatní diváci na stadionu,“ říká.

Úspěch ševcům v podobě triumfu v MOL Cupu a účasti v základní skupině Evropské ligy přál. „Zlín si udělal jméno. Je to ale zavádějící,“ myslí si.

Nejen podle Koubského Fastav i přes loňskou historickou sezonu dál zůstává rodinným provinčním klubem. „Hlavním cílem by měla být záchrana v lize. Co bude navíc, je jedině plus,“ míní výborný hlavičkář a autor devíti ligových branek.

Zatímco před patnácti lety dres Zlína nosili převážně odchovanci a hráči z regionu, nyní jsou ševci kosmopolitním mančaftem. „Se mnou tu hrál jenom Fabio Gomes, nyní je tady cizinců víc. Doba se ale mění a kluby se musí přizpůsobit,“ tvrdí Koubský.



Jiná je i česká reprezentace, která po konci hráčů zlaté generace na další úspěch marně čeká. „Kluci potřebují čas. Je to ale těžké, protože všichni v Evropě jdou dopředu,“ připomíná.

I když národní tým na mistrovství světa v Rusku chyběl, Koubský šampionát bedlivě sledoval.

Švýcarsku ale překvapivě vůbec nefandil. „Spíše jsem kolegy v práci popichoval,“ říká s úsměvem Koubský, jehož sympatie patřily především Chorvatům. „Úspěch jsem jim přál,“ dodává.

JIŘÍ KOUBSKÝPětatřicetiletý fotbalista začínal kariéru v rodném Kyjově a po krátké štaci v Uherském Hradišti odešel do Zlína. Tam působil celkem čtyři roky s malou výjimkou krátkého hostování na Spartě. V létě 2005 zamířil na své první zahraniční angažmá, do švýcarského FC St. Gallen. V tomto klubu strávil pět sezon, dokud se v roce 2010 vrátil do Česka, konkrétně do týmu SK Slavia Praha. V podzimní části sezony 2010/11 nastupoval pravidelně. Po Vánocích ho však již trenér Petrouš nestavěl a po sezoně mu bylo svoleno hledat si jiné angažmá. Nakonec zakotvil v Trnavě, kde v zimě roku 2012 skončil a odešel do švýcarského FC Aarau. V červenci 2013 zamířil na roční hostování do týmu FC Wil 1900. Od roku 2014 působí v klubu FC Köniz.