Hodně sporný moment ovlivnil jinak férové a po všech směrech vydařené divizní derby mezi fotbalisty Hranic a Ústí. Vyrovnávací brance hranického Jakuba Marka v závěru první půle totiž předcházela evidentní ruka jeho spoluhráče Vyky. Další gól již nepadl, necelá šestistovka fanoušků tak sledovala remízu 1:1.

Divizní derby mezi SK Hranice a TJ Sokol Ústí (v bílém). Ilustrační foto | Foto: Deník / Ivan Němeček

„Ruka to byla. Našeho hráče to trefilo do ruky, zastavilo to míč, který jsme pak doklepli do branky. Ten gól byl hodně sporný, musím být upřímný,“ uznal i lodivod SK Hranice Radek Fojtů.

Neregulérní gól pochopitelně vzbudil emoce hlavně na straně hostů z Ústí. „Nechci si proti sobě popudit rozhodčí. Podle mě to byla úplně jasná ruka, ale nic s tím nenadělám, je to za námi,“ krčil rameny kouč Sokolu Libor Skopalík.



Oba trenéři se proti sobě v "bitvě o Hranice" postavili poprvé. Oba totiž své týmy převzali během letní přestávky, derby tak pro ně bylo menší neznámou. A oba nakonec uznali, že ve výsledku byla dělba bodů přeci jen nejspíš spravedlivá.

„Atmosféra byla výborná, pomohlo to fotbalu, bohužel tam byly jiné věci, které neovlivníme. Bylo to vyrovnané. Řekl bych, že jsme byli i lepší, poctivě jsme se připravili. Kluci přípravě dali hodně, protože se hráči navzájem znají. Bylo to vyhecované derby se vším, jak má být,“ zmínil Skopalík a vyzdvihl výkon svých svěřenců.



Ti tedy podle něj podali dobrý výkon. „Eliminovali Vavříka, který dal v minulém kole tři góly. Pokud takto budou pracovat dál, bude se to jen zlepšovat,“ dodal ústecký kouč.

Sudí si vyslechl své

Emoce byly na hřišti cítit hlavně kvůli sporným výrokům rozhodčích, přičemž křivdu cítili hlavně Ústečtí. Hráči samotní, mnohdy kamarádi na opačných stranách barikád, však mezi sebou zbytečné konflikty nevyvolávali. „Spíš se vrhali na rozhodčího, nelíbily se jim některé jeho verdikty. Mezi hráči to bylo v pořádku,“ přikyvoval hranický trenér Fojtů.

Toho mrzela hlavně nastřelená tyč a úvodní gól hostujícího Erika Smítala z dvacáté minuty. „Z naší strany to bylo nervóznější utkání. První gól jsme dostali po dlouhém nakopávaném míči, nepokryli jsme hráče, takže jednoznačně naše chyba,“ kroutil hlavou.



Po zmíněném sporném vyrovnání už ve druhém poločase branka nepadla. „Myslím si, že ve druhé půlce jsme měli více ze hry, ale v defenzivě jsme byli nejistí. Dělaly nám problémy soupeřovy dlouhé balóny,“ řekl kouč SK Hranice. „Ústí to možná vidí jinak, ale z mého pohledu je bod pro oba týmy spravedlivý,“ dodal závěrem.

Sportovní klub si tak po vysoké výhře 5:2 v Šumperku zapsal do tabulky divize E čtvrtý bod. Ústí ostře sledované derby zvládlo a zařadilo se mezi celky, které zaznamenaly ze svou střetnutí jeden. Hranice v dalším kole zajíždí na hřiště Bruntálu, Ústečtí přivítají v neděli od desíti hodin Nový Jičín.

SK Hranice – TJ Sokol Ústí 1:1 (1:1)

Branky: 42. Marek – 20. Smítal. Rozhodčí: Bebenek – Mankovecký, Pospíšil. ŽK: Kundrát, L. Lasovský – Škařupa, Zagol, Maléř, J. Smolka, Pav. Sencovici. Diváci: 560.



Hranice: Tomečka – Vavřík, Kundrát, Čáp, L. Lasovský – Kovařčík (46. D. Kuchař), Šišlák – M. Lasovský, M. Kuchař, Marek – Vyka (73. Kušner). Trenér: Radek Fojtů.

Ústí: Urbášek – Bezděk, Bočan, Michálek, Pat. Sencovici (46. J. Smolka) – Kalous (18. Pav. Sencovici), Škařupa – Maléř (81. Šerý), Holoubek, Smítal – Zagol. Trenér: Libor Skopalík.