Jak přesně definovat vaši roli patrona týmu? Dohlížíte na vše podstatné, nebo jde spíše o funkci formální?

Zapojuji se do přípravy týmu kompletně. Pomáhám i fyzicky, ale bohužel jsem se aktuálně zranil (při tenise), takže teď spíš nabízím nějaké postřehy. Jinak se ale snažím být po ruce hlavnímu trenérovi, vedoucímu týmu, prostě vše co je potřeba.

Mužstvo postoupilo na evropský šampionát, je to jeho strop?

Tohle mužstvo už ukázalo postupem před Anglii a další země, že v kritických momentech umí zabrat a těžké zápasy zvládnout. I díky tomu v něm panuje dobrá atmosféra.

Mohou v něm fanoušci hledat nástupce vaší slavné generace, nové Kollery, Rosické, Nedvědy či Baroše?

To nevím, těžko říci. Kluci jsou na startovní čáře a musí chtít oni sami. Chce to hodně práce i trochu štěstí. Ale je tady pár hodně šikovných kluků, kteří by to mohli někam dotáhnout.

Co čekat v pekle rozpálené Arménie, kde by mohlo být až čtyřicet stupňů?

Horko tam asi bude, ale už je to třešnička na dortu a chceme si to tam užít. Samozřejmě však budeme chtít uhrát i nějaký výsledek a podle mě by byl fantastický už postup ze skupiny. Věřím, že se kluci dají dohromady a že se nám to třeba podaří.