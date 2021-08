Povedl se mu parádní kousek, skóroval ze čtyřiceti metrů. Jeho parádní trefa do sítě rezervy Chlumce nad Cidlinou byla hitem úvodního kola krajského přeboru Královéhradeckého kraje.

Patrik Palm, fotbalista Hořic, využil hrubky soupeřova gólmana, který vyběhl mimo velké vápno a odkopl míč zrovna do míst, kam měl namířeno právě záložník hořické Jiskry.

Ten bez váhání poslal balon lobem do odkryté svatyně a poté se už jenom mohl koupat v gejzíru euforie.

Slavící spoluhráči jeho výstavní trefu ihned začali přirovnávat ke gólu reprezentačního jmenovce Patrika Schicka proti Skotsku na nedávném Euru.

Jak se celá akce seběhla?

Gólman Chlumce udělal chybu, vyběhl hodně ven z branky a odkopl míč přímo na mě. Viděl jsem, že je branka odkrytá, tak jsem to z nějakých 40 metrů z první zkusil vystřelit. A povedlo se (usměje se).

Krátce o hráči: Patrik Palm je pětadvacetiletý fotbalista Hořic, odchovanec a patriot tamního klubu TJ Jiskra, ve kterém působí bez přerušení celou svoji dosavadní kariéru, za žádný jiný tým nikdy nenastoupil. Již několik let kope za první tým krajský přebor mužů, v poslední době nastupuje nejčastěji na postu pravého záložníka.

Co vám na tuhle trefu řekli spoluhráči?

Na hřišti jsem byl v euforii, radost byla obrovská jak u mě, tak u spoluhráčů. Hned všichni začali mluvit o Patriku Schickovi. Kdybych měl přímo citovat spoluhráče, tak byste to stejně do novin dát nemohli (směje se).

Zaznamenal jste spoustu ohlasů na tuto krásnou branku?

Ano, hned po skončení zápasu mi přišlo několik zpráv od bývalých spoluhráčů a také od diváků, kteří byli přímo na stadionu.

Byla nejčastějším přirovnáním právě trefa Patrika Schicka proti Skotům na nedávném Euru?

Určitě. Tohle se nepovede každý den.

Nebudete teď mít novou přezdívku Schick?

Byla by to určitě čest mít takovou přezdívku, ale řekl bych, že za pár dnů tento okamžik vyšumí a budu stále Palmik.

Vstřelil jste už někdy během zápasu podobný gól?

Takový nikdy. Jsem spíš sváteční střelec.

Byl to tedy nejkrásnější gól vaší dosavadní kariéry?

Měl jsem ještě jeden gól před pár lety v anketě „Fortuna gól snů“, tehdy jsem přeloboval jičínského brankáře Puše, ale gól proti Chlumci byl podle mého názoru ještě hezčí.

Zdroj: Youtube

Zkoušíte občas takto přehazovat gólmana při tréninku?

Ano, mám radši technické zakončení, obstřely, přehozy brankáře, než něco rvát zbytečně na sílu.

Jak moc důležité bylo vítězství 3:2 v 1. kole nové sezony?

Pro nás má tato výhra velký význam. Pod novým trenérem (Zdeněk Karanský – pozn. aut.) se všichni chceme ukázat, a i když nás není zrovna početně mnoho, tak makáme jeden za druhého. Jsme moc rádi, že nám to hned v prvním kole vyšlo. Bude nás to motivovat do dalších zápasů.

Kam letos sahají ambice Hořic?

Řekl bych, že si všichni přejeme vyhnout se bojům o záchranu a v novém areálu předvádět minimálně podobné výkony jako proti béčku Chlumce nad Cidlinou.

Koho nejvíce favorizujete na prvenství v tomto ročníku krajského přeboru?

Já bych přál prvenství bývalému spoluhráči Péčovi (Jiří Pečenka – pozn. aut.), takže favorizuji Slavii Hradec Králové.

Patrik Palm (č. 8) se raduje z gólu.Zdroj: Jaroslav Laušman

Už nějaký čas působíte v jednom týmu se svým starším bratrem Dominikem (je mu 30 let). Jak se vám spolu hraje?

Hraje se nám spolu parádně, i když jsme odlišné typy hráčů. Nejvíc naše spolupráce funguje u standardních situací, kdy rád zahrávám všechny centrované míče na bráchovu hlavu a padá z nich poměrně dost gólů (usměje se).

Rozebíráte spolu hořický fotbal často i mimo stadion?

Fotbal je hlavním tématem každé rodinné oslavy.

Váš otec hrál také fotbal, jste tedy taková fotbalová rodina?

Ano. Hlavně jsme všichni hořičtí patrioti a vždycky jsme se snažili pro hořický fotbal udělat maximum.

V nejbližší době očekáváte narození potomka, prožíváte nejradostnější životní období?

Určitě. Už se těším na novou životní roli a doufám, že budu dobrý táta (usměje se).