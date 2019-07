Pouze šestadvacet minut z úvodního duelu a je po sezoně. Pardubický fotbalista David Huf nastoupil proti Viktorii Žižkov v základní sestavě, ale po faulu protihráče musel brzy střídat. Série vyšetření odhalila, že zranění kolena je vážné. Dvacetiletý útočník přijde o celou sezonu.

Hřiště opustil na nosítkách, následovala podrobnější vyšetření. „David byl na magnetické rezonanci, další den u lékaře a na úterý se naplánoval artroskopický zákrok. Potvrdilo se, že má přetržený vnitřní kolenní vaz. Doktor dal do kupy i oba menisky. Jeden byl poškozený více,“ potvrdil Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

Pro Hufa to byl jen začátek náročného procesu. „Bude mít pět týdnů ortézu na koleni, aby se zahojil vaz. Potom to bude posilovat a rozhýbávat, teprve pak by šel na plastiku předního zkříženého vazu,“ vysvětlil pardubický manažer s tím, že Huf se bude připravovat na to, aby byl plnohodnotně k dispozici pro letní přípravu v příštím roce.

Pardubice tím pádem přišly o dalšího útočníka. Právě Huf se rval o to, aby v sestavě nahradil dlouholetou oporu Michala Petráně.

„Je to smutné. Bavil jsem se s Davidem, když jsem ho vezl na tu operaci. Trénoval a pracoval i navíc. Hlavně viděl, že odešel Petráň do první ligy a uvědomil si, že má větší šanci se u nás prosadit. Už v letní přípravě bylo vidět, že si na hřišti mnohem více věří,“ uvedl Zavřel.

V minulé sezoně Huf nastupoval především za divizní rezervu, za kterou vstřelil v sezoně patnáct gólů. V dresu národního týmu střílel branky už za reprezentační výběr do 16 let, ještě jako dorostenec trénoval v Pardubicích s A-týmem.

„Byl předpoklad, že by Petráně mohl nahradit, o to více to bolí. Čekali jsme, že tato fáze u něj nastane už třeba o rok dříve, protože v mládeži byl velký talent. Je to pro nás velká ztráta,“ dodal Zavřel.

Trenéři teď musí uvažovat nad složením pardubické sestavy. Do útoku je k dispozici Pavel Zifčák, jenž odehrál svůj první druholigový zápas. Jednou z variant je i posunutí dalších hráčů napříč sestavou, ve hře mohou být Pavel Černý či Ladislav Mužík.

„Taky bude záležet, jestli hrajeme doma nebo venku a jaká je strategie pro utkání. Je tedy možné, že se na hrotu mohou objevit. Bavili jsme se o tom s trenéry, tyto varianty se nabízí,“ naznačil Zavřel.

Reprezentanti z Eura jsou zpět, na fotbalisty z Afriky se čeká

Jak v ofenzívě? Škálu možností rozšiřuje návrat Tomáš Solila a Michala Kohúta z evropského šampionátu hráčů do 19 let. „V úterý přicestovali domů, včera se zapojili do tréninku. Měli by být připraveni,“ řekl sportovní manažer Vít Zavřel směrem k pátečnímu utkání v Brně.

Dva ofenzivní hráči mají dorazit do Pardubic ještě i z Ghany. „Z důvodu víza a povolení nevíte, jestli přijedou za dva dny nebo později. Jeden z nich má být vyloženě hrotový útočník. Po zranění Hufa bychom je tady potřebovali co nejdříve, snad je to na dobré cestě. Vše bylo dávno připravené, ale na druhé straně to jde pomalu,“ doplnil Zavřel k možným zahraničním posilám pardubického týmu.