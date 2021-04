Dynamo nezažívá dobré období. Na vítězství čeká už deset zápasů, přičemž naposledy získalo tři body na začátku února doma proti Baníku Ostrava. Do očí bíjící jsou třeba porážky s Opavou, Brnem a Karvinou. Naposledy si Budějovice připsaly bod za remízu 2:2 se Sigmou Olomouc. Jihočechům patří 12. místo s 32 body. V posledních dnech se začalo hovořit o tom, že pozice hlavního trenéra Davida Horejše začíná být nejistá.

„Měli jsme v hlavách, že musíme vyhrát, což samozřejmě určitou roli hraje. Myslím si, že jsme si to nijak extra nepřipouštěli a snažili se na hřišti odevzdat maximum,“ řekl českobudějovický obránce Lukáš Havel.

Jablonec se naopak nachází ve velké pohodě. Poslední ligová porážka se datuje na konec února, od té doby Severočeši pravidelně sbírají body. Jejich entuziasmus odnesla například pražská Sparta. V minulém kole si bez problémů poradili s Karvinou 3:0 a momentálně jsou na druhé pozici s 56 body.

„Řekl bych, že na to úplně nemyslíme. Jdeme spíš zápas od zápasu. To, že bojujeme o druhé místo, je pro nás takový bonus. Asi každý to v té hlavě trochu má, ale snažíme se na to nemyslet a v kabině se to zatím ani moc neřeší,“ prozradil jablonecký záložník Dominik Pleštil.

Duel SK Dynamo České Budějovice – FK Jablonec je na programu v sobotu 24. dubna od 14 hodin. Hlavním rozhodčím bude Pavel Orel, jemuž budou asistovat Jakub Šimáček a Vít Melichar. Videorozhodčím bude Jiří Adam.

V Mladé Boleslavi s nostalgií vzpomínají na doby, kdy místní tým bojoval v pohárové Evropě. V současné době mají Středočeši poněkud jiné starosti. Po výhrách nad Teplicemi a Opavou přišlo zaváhání v Ostravě a Boleslav okupuje až 14. příčku v tabulce s 27 body.

Na podobné umístění nejsou ve městě automobilů s ohledem na minulost zvyklí. Od sestupových pozic dělí Bolku jen sedm bodů. Patra Karla Jarolíma se tak musí dívat také pod sebe.

„Myslím si, že je vidět, že hrajeme jinak. Každým zápasem se sebevědomí zvedá. Na trénincích pracujeme dobře. Kaňkou byla porážka v Ostravě, ale musíme mít hlavy nahoře. Budeme se snažit pokračovat, pracovat dál a jsme si jistí, že výsledky přijdou,“ burcuje obránce Mladé Boleslavi Ladislav Takács.

V předchozím kole Slovan zastavil šňůru zápasů bez vítězství. V Opavě si připsal tři body a může stále pomýšlet na evropské poháry. Aktuálně je Liberec šestý s 46 body.

Duel FK Mladá Boleslav – FC Slovan Liberec začíná v sobotu 24. dubna od 16 hodin. Přímý přenos vysílá program ČT Sport.

Hlavním rozhodčím bude Ondřej Berka, jemuž budou s praporkem pomáhat Martin Leška a Jaroslav Poživil. K dispozici bude také video, jehož obsluhujícím bude Ondřej Lerch a jeho asistentem Milan Flimmel.