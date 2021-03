Největší otázkou před začátkem zápasu byl stav hřiště na jablonecké Střelnici. V minulých dnech to sice vypadalo, že od zimy přebírá pomyslné žezlo jaro, ovšem fotbalovou terminologií řečeno zima si řekla o nastavený čas, v jehož rámci v pátek a v sobotu na severu Čech zase sněžilo. Trávník byl ale připraven k dalšímu podještědskému derby.

Liberecký trenér Pavel Hoftych se musel obejít bez Kamsa Mary, který stál pro čtyři žluté karty. Zranění nepustilo do hry Ondřeje Karafiáta. Do jablonecké sestavy se vrátil Vladimir Jovovič.

První zajímavou možnost měl Koscelník, kterému radost sebral pohotovým zákrokem pod nohy brankář Hanuš. Jablonec kontroval po rohovém kopu Kroba, jehož centr si našel Zelený, který hlavičkoval jen do místa, kde stál připravený Knobloch. Vzápětí ale liberecká obrana propadla, když nezachytila přihrávku Jovoviče, kterou si sebral Ivan Schranz, jenž tváří v tvář Knoblochovi nezaváhal.

Slovan vstoupil do druhé půle aktivně, Faškův obstřel však skončil s pomocí teče mimo. Poté zaváhal brankář Hanuš, který ve vápně přišlápl Rondičovi nohu, což si potvrdil i rozhodčí Proske u monitoru. Nařízenou penaltu proměnil Michael Rabušic, který napravil své zaváhání v duelu s Teplicemi. Hosté se však z vyrovnání neradovali dlouho.

Po následném rohu se do vzduchu vyšponoval Vojtěch Kubista, který hlavou usměrnil balón za Knoblocha. Definitivní pojistku na jablonecké vítězství mohl přidat hlavičkující Doležal, kterému se nepovedlo trefit zařízení. Záhy vyhrál Doležal osobní souboj nad Chalušem a po jeho nabídce mohl skórovat Jovovič. Knobloch si ale připsal důležitý zákrok. Jablonec tak zdolal Liberec 2:1.

Ohlasy trenérů

Petr Rada (Jablonec): „Prvních pět minut nebylo z naší strany optimálních. Pak jsme se dostali do hry a do vedení krásnou brankou Schranze. Hráče jsem upozorňoval, že to bude ještě težké a abychom nezačali bránit. Začátek druhého poločasu jsme měli horší, Liberec na nás vlétnul. Hrál jednoduchou hru nakopávanými míči. Do nějaké šance jsme je ale nepustili. Udělali jsme zbytečnou penaltu, která vyplynula z nedobrého začátku druhé půle. Rychle jsme se ale zase ujali vedení. Před koncem jsme měli ještě jednu šanci a kdybychom ji proměnili, byl by závěr klidnější. V tomto počasí a terénu to nebyl špatný fotbal.“

Pavel Hoftych (Liberec): „Bylo to bojovné utkání, chyběl nám krůček. Jablonec nám dal krásnou branku po akci Ivana Schranze. Po vyrovnání jsme rychle dostali gól, přičemž jsme neuhlídali standardní situaci. Chyběl nám Ondra Karafiát a Kamso Mara, kluci ale bojovali, dřeli, ale nestačilo to ani na bod. V první půli jsme nebyli spokojeni s osobními souboji. Terén byl pro obě strany stejný.“

FORTUNA:LIGA – 24. kolo

FK Jablonec - FC Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branky: 17. Schranz, 54. Kubista – 52. Rabušic z pen. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. ŽK: Schranz (Jablonec). Hráno bez diváků.

Sestavy

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (67. Pilař), Považanec, Kratochvíl (82. Hübschman), Jovović (90+2. Smejkal) – Doležal, Schranz (90+2. Hrubý). Trenér: Rada.

FC Slovan Liberec: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula – Koscelník (64. Pešek), M. Sadílek, Pourzitidis (46. Faško), Mosquera (64. Nečas) – Rondić, Rabušic. Trenér: Hoftych.