Ostravští fotbalisté sice v polovině března smázli na domácím trávníku neškodnou Příbram 5:0, ale vzápětí na dobrý výkon a výsledek nedokázali navázat, protože prohráli na Slovácku 1:2. V tabulce patří Baníku sedmé místo se ziskem 33 bodů.

Management klubu nedávno vyměnil trenéry. Luboše Kozla nahradil Ondřej Smetana. „Jsem rád za důvěru, kterou mi tím vedení klubu dalo najevo. Určitě k této výzvě nechci přistoupit s myšlenkami, že dojedeme sezonu, a pak se uvidí,“ řekl při svém nástupu Smetana.

Naopak smlouvy byly prodlouženy s krajními obránci Martinem Fillem a Jiřím Fleišmanem, kteří budou ostravský dres oblékat do 30. června 2022.

Baník aktuálně ztrácí deset bodů na čtvrtou pozici, takže pokud bude chtít v závěru ročníku atakovat pohárové příčky, musí U Nisy zabrat. „První týden jsme se věnovali hodně kondici, od pondělka se už připravujeme na Liberec. Musíme se vyvarovat chyb vzadu, být disciplinovaní, pak se šance na bodový zisk zvyšuje. Liberec je kvalitní tým, má spoustu kvalitních hráčů, ale víme, co nás tam čeká a chceme uspět,“ předesílá kouč Smetana.

„Máme co napravovat z minulých zápasů. Na Liberec mám pěkné vzpomínky, debutoval jsem tam dokonce v zápasu proti Baníku, prožil jsem tam hezké období. Ale těším se na to jako na každý jiný zápas a věřím, že tam uspějeme,“ dodal Smetana.

FC Slovan Liberec

Severočeši nezvládli ostře sledované podještědské derby v Jablonci, kde prohráli 1:2 a přišli tím o šňůru sedmi zápasů v řadě, v nichž bodovali. Slovan se v tabulce nachází na páté pozici, kde má 42 bodů. Na čtvrté Slovácko ztrácí momentálně pouhý bod.

Liberec vyslal do národních týmů hned sedm hráčů, což je pro klub výborná reklama. „Je to skvělá vizitka pro Slovan. Každému klukovi přejeme, aby se do nároďáku dostal. Samozřejmě, že přípravu na Baník to ovlivní, ale na tohle jsme připraveni a zažili jsme to už několikrát,“ řekl trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Baník pod trenérem Smetanou změnil některé věci, které byly zavedeny pod trenérem Kozlem. Jedná se o velmi nepříjemného soupeře, který hraje jednodušší a účinnější fotbal. Je to velmi těžký protivník. Myslím si, že v sezoně chtěli být určitě před námi, ale zatím jsou za námi a budeme se snažit, abychom si je za sebou udrželi,“ uvedl na adresu Ostravy kouč Hoftych.

Vzájemné zápasy

Slovan odehrál s Baníkem už 55 zápasů, z nichž 25 vyhrál, v 17 případech remizoval a 13 utkání prohrál. Historicky tak má s Ostravou lepší vzájemnou bilanci. Dosud poslední měření sil těchto dvou celků z konce ledna vyvolalo mnoho vášní. Baník vyhrál 1:0, ale v závěru klání plály emoce a dokonce byly slyšet i rasistické nadávky na adresu libereckého záložníka Jhona Mosquery.

Duel FC Slovan Liberec – FC Baník Ostrava je na programu v sobotu 3. dubna od 16 hodin. Hlavním rozhodčím bude Miroslav Zelinka, kterému budou asistovat Jan Paták a Ivo Nádvorník. Videorozhodčím bude Ondřej Pechanec.