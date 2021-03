„Víme, že Liberec má velice silné trio vepředu Peška, Rabušice a Mosqueru. Jsou strašně nebezpeční. Chystali jsme se na jejich přímočarý fotbal a věřím, že klukům zápas vyjde,“ řekl před zápasem trenér Teplic Radim Kučera.

„Říkali jsme klukům, že Teplice remizovaly s Baníkem a Slavií a porazily Opavu. Mají teď dobrou sérii, která jim psychicky pomohla. Určitě sem přijely sebevědomé,“ byl si vědom kouč Liberce Pavel Hoftych před úvodním výkopem.

Jako první zahrozil Slovan. Teplice si nerozuměly při rozehrávce, míče se zmocnil Mosquera, jehož bomba zpoza vápna skončila jen těsně vedle. Na druhé straně hřiště pálil do připraveného Knoblocha Mareš, ale akce pokračovala a po centru Kodada si balón do vlastní brány srazil liberecký Sadílek.

Domácí byli blízko k vyrovnání po hlavičce Rabušice, která jen těsně minula teplickou kasu. Ještě větší možnost měli po faulu Vondráška v pokutovém území na Peška, jenomže nařízenou penaltu Rabušic neproměnil. Libereckému útočníkovi nebylo zkrátka přáno, protože i další minisouboj vyzněl pro Čtvrtečku.

Zkraje druhého poločasu se při skluzu zranil teplický Jakub Mareš, kterého nahradil Jakub Řezníček. Liberci sice nešla upřít snaha, jenomže svěřenci trenéra Pavla Hoftycha se nemohli prosadit skrz pevnou hostující obranu. Co nezachytila žlutomodrá defenziva, to pochytal gólman Čtvrtečka.

Po rohovém kopu se do zakončení dostal střídající Rondič, který však trefil pouze strážce teplické svatyně. Vzápětí se už Slovan radoval. Mikula našel na hranici malého vápna Michaela Rabušice, kterému jen stačilo nastavit nohu, od které se mičuda odrazila za čáru.

V závěru zápasu se hrálo převážně na polovině Teplic, ale těm málem pomohl svojí minelou Knobloch, který netrefil dobře merunu a mohl být rád, že skláři jeho chybu nepotrestali. A tak udeřilo na opačné straně. Mosquera centroval a do nabídky se položil hlavou Imad Rondič, který překonal Čtvrtečku a zajistil Slovanu tři body.

„Nevstoupili jsme do utkání dobře. Teplice nás trochu přehrávaly. Pak jsme dostali šanci v podobě penalty, kterou jsem nedal, ale to se stává. Ve druhé půli jsme do toho šli, otočili jsme skóre vůlí, což zaslouží pochvalu,“ hodnotil duel liberecký útočník Michael Rabušic.

„Chycená penalta je malé bolestné. Pro nás bylo důležité uhrát body, což se nepovedlo. Takže chycená penalta nic neznamená. Před zápasem jsem viděl, jak zahrává penalty, takže jsem šel na tu stranu dopředu,“ přiznal teplický brankář Jan Čtvrtečka.

FORTUNA:LIGA – 23. kolo

FC Slovan Liberec – FK Teplice 2:1 (0:1)

Branky: 77. Rabušic, 90. Rondič - 13. Sadílek (vlastní). Rozhodčí: Hocek – Hájek, Novák. ŽK: Karafiát, Mara, Mikula – Gabriel, Mazuch. Hráno bez diváků.

Sestavy

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula – Karafiát (55. Rondič), Sadílek, Mara (55. Faško) – Pešek (72. Nečas), Rabušic, Mosquera (90+2. Fukala). Trenér: Hoftych.

FK Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Gabriel, Mazuch, Černý – Fortelný (83. Vukadinovič), Jukl – Kodad (82. Kučera), Žitný (62. Knapík), Moulis (82. Droehnlé) – Mareš (52. Řezníček). Trenér: Kučera.