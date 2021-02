Jabloneckým fotbalistům se letos daří, aktuálně drží třetí příčku. A mladý obránce patří do základní sestavy souboru Petra Rady. „Jsme zatím nahoře, takže spokojenost. Uděláme všechno, abychom se tam udrželi. Teď nás sice odskočila Sparta, ale máme zápas k dobru. Já jsem v Jablonci spokojený. Důležité je, že pravidelně hraju. Týmově se nám daří, takhle nahoře jsem nikdy nehrál. Užívám si to, jen neusnout na vavřínech,“ poznamenal fotbalista s defenzivními úkoly. „Na tamní region jsem si taky zvykl. Jenom, když vlezu do auta, tak deset minut trvá, než rozmrznu,“ zasmál se.

Poslední zápas ale týmu ze Střelnice ukázal tvrdou realitu. Ve šlágru kola totiž Jablonec nestačil na první Slavii, když padl 0:3. „Výsledek to byl jasný. Už se někde psalo, že Slavia si hraje vlastní soutěž. Já s tím musím souhlasit. Mají tam opravdu kvalitní hráče, právem jsou v Evropě i na jaře. Jsou prostě jinde,“ pokýval Holík hlavou. Právě ve Slavii si reprezentant do 21 let odbyl 21. listopadu 2015 svůj ligový debut. Dokonce si zahrál předkolo Evropské ligy. „Pamatuji si, že tehdy se ten přestup ze Slovácka hodně táhl. Podařilo se, ale ve Slavii to nedopadlo, jak jsem si představoval. V lize jsem odehrál snad dvě minuty. Pak jsem nastoupil v Tallinnu v rámci Evropské ligy. Bohužel se nám ten zápas vůbec nepovedl. Ale vzpomínám na to rád, byly to obrovské zkušenosti, v sedmnácti jsem trénoval se slávistickým áčkem. Jenže jsem chtěl hrát, takže pak přišlo na řadu hostování,“ zavzpomínal.

Porážka od Slavie přišla 31. ledna, od té doby ale Jablonec nehrál. Důvod? Špatný terén na Střelnici. Nejprve se musel odložit ligový zápas proti Slovácku, následoval i odklad pohárového duelu 3. kola proti Líšni. „No, mrzí nás to. Ale musíme se s tím smířit. Koronavir nám zařídil velmi dlouhou pauzu, teď nám nepřeje počasí. Věřím, že o víkendu se v Ostravě bude hrát,“ zdůraznil Holík. Poslední domácí zápas sehrál Jablonec proti Příbrami. Výhra 2:1 se rodila na zasněženém jabloneckém trávníku. Mladý obránce u toho ale nebyl. „Já jsem měl hrát, ale před zápasem jsem se lehce zranil. Když jsem to pak viděl z tribuny, na čem se hrálo a jak byli kluci utahání, tak mi to až tak nevadilo (smích). Ne, teď vážně. Vadilo mi to, chci hrát všechny zápasy,“ konstatoval.

Nemělo by se do budoucna přemýšlet o změnách v termínové listině? Třeba dát první lize více prostoru v létě? „Podle mě by se to dalo. Horší je, že díky koronaviru nás tlačí čas a teď se prostě musí hrát. Ale když se pak mají lidi koukat na fotbal, který se hraje na sněhu, nebo na blátě. Tak to ani není fotbal,“ zakroutil hlavou.

Doba koronavirová rapidně zasáhla i do sportu. První a druhá liga ve fotbale se sice hraje, ale všichni se musí smířit s tím, že to prostě není ono. „Je to složité. Když to vezmu, tak jsme měli dvě, nebo tři přípravy, kdy se jenom trénovalo a nebyly žádné zápasy. Každý hráč chce hrát, hodně to mrzelo. Bohužel, je taková doba. Já jen doufám, že to šílenství přejde a vše se brzy vrátí do normálu. Osmnáct týmů v lize? Za mě je to dobře, bez korony by to vypadalo jinak. Ale máme více zápasů, to mě vyhovuje,“ přiznal Holík, který se ještě vrátil k pravidelnému testování. „No, jak řekl Honza Hanuš, záleží na tom, kdo vás testuje. Víc to není třeba komentovat,“ mávl rukou.

Ve 22 letech má Libor Holík před sebou ještě dlouhou fotbalovou kariéru. V Jablonci má podepsanou smlouvu na čtyři roky. Co dál? „Každý fotbalista se chce posouvat. Do budoucnosti moc nehledím, dávám si krátkodobé cíle. Takže doufám, že s Jabloncem budeme nahoře i na konci sezóny. Blíží se také EURO do 21 let, na to se budu hodně soustředit,“ dodal na závěr.