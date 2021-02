„Ze začátku jsem si své ligové starty počítal, postupem času jsem ale přestal. Ale počítá mi to taťka, který mě vždy informoval, kolik mi do té stovky zbývá,“ usmál se Chaluš v rozhovoru pro Deník.

Matěji, z posledního zápasu jste si přivezli bod z Karviné. Vzhledem k průběhu to ale bylo málo, viďte?

Máte pravdu. Bohužel jsme ten druhý gól nedali, i když příležitosti tam bylo dost. Není to poprvé, co jsme ztratili body v podobném zápase. Nedá se nic dělat, jsme rádi, že máme alespoň ten bod. Ale po tom průběhu to je zklamání.

V tabulce jste aktuálně na pátém místě, takže v kabině je asi dobrá nálada, ne?

Tabulka je hrozně vyrovnaná. Dvakrát prohrajeme a budeme dvanáctí. My jsme samozřejmě za páté místo rádi, třetí místo je stále tak trochu v dohledu. Chceme se tam udržet co nejdéle. Jen mě mrzí třeba oba zápasy a Karvinou. Oba jsme měli dotáhnout k vítězství. Pak by se na tabulku koukalo daleko lépe.

Vy jste v Karviné odehrál své sté ligové utkání v kariéře. Gratulace. Počítáte si své zápasy?

Tak teď mi to spíš počítá taťka. Říkal mi, kolik mi do té stovky zbývá. Za začátku jsem si ligové starty počítal, pak jsem ale přestal. Samozřejmě jsem za to rád, ale mohlo to přijít daleko dřív. Bylo tam zranění a ze začátku jsem v Liberci tolik nehrál.

To je pravda. Pod Ještěd jste přišel v létě 2019 a ze začátku to nebylo na základní sestavu. Teď jste jejím pevným členem. Co se změnilo?

Já jsem tehdy přišel dva dny před startem ligy. Byl to pro mě neznámý tým, znal jsem jenom trenéra. On mi jasně řekl, že na svou šanci si budu muset počkat. Tak jsem čekal. Na podzim jsem pár zápasů odehrál a tušil, že prostě musím dál makat. Na jaře jsem začal hrát v základu, dařilo se. Pak ale přišla covidová pauza a já se navíc zranil. Přišla operace a já půl roku marodil. Zase jsem nezačal přípravu s týmem, ale sám. Bylo to těžké dostat se zpátky. Ale teď všechno klape.

V Liberci jste ochutnal i základní skupinu Evropské ligy. Jak na ní vzpomínáte?

Každý zápas byl k něčemu dobrý. Třeba i ty prohrané, z toho si člověk taky něco vezme. Samozřejmě nejlepší zápasy byly proti Gentu, protože jsme je vyhráli (smích).

Hodně těžké to muselo být v německém Hoffenheimu. Měli jste hromadu pozitivních hráčů na covid, přesto jste museli hrát.

To bylo hrozně těžké. Fakt vypadlo dost hráčů, bylo období, kdy jsme měli snad dvacet pozitivních lidí. Museli tam jet kluci, kteří s námi ani netrénovali. Na druhou stranu to pro ně byla obrovská zkušenost. To bylo to pozitivní. Jinak to byla velká škoda, těžko říct, jak by zápas dopadl, kdybychom tam jeli v plné síle. Doma jsme proti nim přitom odehráli vyrovnanou bitvu.

Vypadá to, že teď jste v Liberci spokojený.

Jsem spokojený. Moc. Mám to tady rád. Tým je super, v kabině je super atmosféra. I když se nevyhraje, tak je nálada pozitivní. Držíme pořád při sobě a je to vidět.

V týmu je také řada cizinců. Domluvíte se?

No, je pravda, že česky moc neumí. Ale rozumí tomu, co potřebují (smích). Jinak je všechno v klidu, rozumíme si.

V pátek vás čekají doma Pardubice, které jsou v roli nováčka osvěžením celého ligového peletonu.

Bude to těžký zápas. O síle Pardubic jsme se jasně přesvědčili už na podzim. Když hrály Pardubice v televizi, bylo vidět, jaký hrají fotbal. Nejsou pod tlakem, fotbal si užívají, mají tam spoustu šikovných hráčů. Myslím si, že o ně bude zájem. Nečeká nás nic lehkého. Musíme hrát zodpovědně směrem do obrany a prostě vstřelil více branek, než soupeř (smích).

Jaké má Matěj Chaluš fotbalové cíle směrem do budoucna?

Zůstat v základní sestavě Liberce a hlavně zůstat zdravý! To je hlavní a nejdůležitější cíl. Pak se uvidí. Samozřejmě se chci dobře připravit na EURO do 21 let.

Česko stále bojuje s koronavirem. Liga se hraje, ale je tady řada omezení…

Je to pro nás těžké. Na druhou stranu jsem hrozně rád, že můžeme dělat práci, která nás baví a živí. K fotbalu patří fanoušci, to je jasné. Jestli můžou chodit do obchodních center, tak by jich přece pár mohlo i na stadion.