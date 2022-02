Oba týmy začaly spíše opatrně, více se bojovalo, než se hrál pěkný fotbal. Na to měl svůj vliv i terén, i když, vzhledem k počasí, se dá říct, že překvapivě dobře připravený. I návštěva fandů za daných podmínek byla slušná – 3 489. Ti Jablonečtí v sektoru pro hosty byli od začátku notně slyšet a také, díky vlajkám a nápisům i hodně vidět. A když se v mrazivém počasí svlékla minimálně polovina z nich do půl těla, tak se při pohledu na ně ostatním fandům klepaly zuby.

Rozehřát diváky poprvé mohla situace po dvaceti minutách hry, když jablonecký brankář Hanuš vyběhl daleko do pole proti Matouškovi. Na poslední chvíli ale stačil nohou vykopnou míč mimo. A hodně podobná situace přišla po dalších deseti minutách hry. Hanuš opět daleko v poli, tentokrát ale netrefil. Hosté se k podobným šancím nedopracovali. A když Slovan prováhal ve vápně nerozhodností útočníků další slibnou příležitost, šlo se do kabin za stavu 0 : 0.

Futsalový pátek: Liberec kradl v Brně, Démoni kousali v Teplicích

O přestávce se tak mohli fandové zabývat statistikami vzájemných zápasů obou soupeřů. A jak to tedy s nimi je? Do tohoto zápasu spolu hráli 57x , z toho 26 utkání vyhrál Slovan, 15 x FK Jablonec a 16 x se rozešli s remízou! Na domácí půdě Slovan prohrál pouze dvakrát, a tak se zdálo, že favorit do druhé půlky je jasný. A také se to začalo naplňovat.

Po sedmi minutách druhého poločasu přišla složitá situace ve vápně Jablonce, rozhodčí použil VAR a na světě byla penalta. Fanoušci Slovanu si vyvolali Rabušice a ten ji také s jistotou proměnil. Slovan šel do vedení. Jablonečtí hráči ovšem přidali, snažili se dobýt branku domácích, dlouho se jim to ale nedařilo.

Pak sáhl trenér Rada ke střídání a to se vyplatilo. Po akci Pilaře, nejpracovitějšího hráče na hřišti, se před domácí brankou na úrovni značky pokutového kopu dostal k balonu osmnáctiletý střídající talent Černák a. „Zavřel jsem oči a propálil všechno přede mnou!“ ,tak popsal sám situaci na tiskové konferenci. A po jeho střelbě "naslepo" se na ukazateli rozsvítilo skóre 1 : 1.

A to i přes snahu obou týmů už zůstalo nezměněné až do konce zápasu. Mužstva se tak rozešla smírně a s jedním bodem byla spokojená. A do statistik přibyla další remíza – sedmnáctá!

Slavia, to není jen Kačaraba. Ukrajinská misska Nina Köstl říká: Slzy a beznaděj

Domácímu trenérovi Luboši Kozlovi byl konečný bod za remízu 1:1 málo. „Herně jsme byli v první půli trochu lepší, ale nikdo se do zakončení moc nedostával. Šli jsme do vedení z penalty, šlo jen o to, jestli bychom dokázali přidat druhý gól do otevřenější obrany soupeře. To se nám bohužel nepovedlo. Jablonec se pak zlepšil a zaslouženě vyrovnal. Je to asi zasloužená remíza. Mrzí nás, že jsme vedli a neudrželi to,“ mrzelo libereckého kouče. Derby ale nechyběla atmosféra. „Byly tam emoce, mohlo přijít víc lidí na fotbal. Hřiště ale nahrávalo spíše tomu, že to byl více boj než fotbal,“ zakončil Kozel.

Derby tradičně emotivně prožíval jablonecký kouč Petr Rada, kterému se opět nelíbil zásah videorozhodčího, jehož je nepřítelem. „Počasí zlobilo i tady v Liberci, ale proti našemu trávníku se na tom dalo hrát, ač to nebylo optimální. V prvním poločase to bylo vyrovnané bez větších šancí. V zakončení jsme byli hodně zbrklí, neudrželi jsme vepředu moc balon. Obrana pracovala docela dobře. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře, osm minut jsme hráli slušně. Přišla standardka a penalta, což je složité. Branka nás ale nakopla, byli jsme fotbalovější a ve větším tlaku. Silný tam měl šanci, byla tam i zblokovaná střela, v závěru měl šanci ještě Venca Kadlec. Bodu odsud si vážíme,“ cenil si náš kouč.

Trenér ocenil i jabloneckého odchovance Černáka, který srovnával na 1:1. „Jsem rád, že dal branku a byl ve stěžejních situacích. Je to budoucnost pro Jablonec a není to jen on, máme jich tu v týmu víc,“ pochvaloval si Rada. Pak se ale vrátil k rozhodčímu a penaltě proti Jablonci. „Jestli jí rozhodčí viděl, měl jí rovnou písknout a nedebatovalo by se. Mě už nikdo na pravidlovou komisi prostě příště nedostane, byla to pro mě hodina ztraceného života. Aby mi někdo vysvětloval úhly devadesát nebo sedmdesát stupňů, kdy a jak se má kopat penalta, to po mně fakt nikdo nemůže v téhle době chtít. Ať me vyhodí a vemou mi trenérskej průkaz. Nikdo už neví, ani hráči, kdy se to píská,“ zlobil se trenér Jablonce.

FC Slovan Liberec : FK Jablonec 1 : 1 ( 0 : 0 )

Branky: 54. Rabušic (pen.) – 77. Černák (V. Kadlec)

FC Slovan Liberec: Knobloch – Koscelník, Plechatý, Purzitidis, Mikula (C) – Tiéhi, Gebre Selassie – Tupta (73. Fukala), Ch. Frýdek (65. Stoch), Jan Matoušek (90+3. Mészáros) – Rabušic (73. Alijagić). Trenér : Luboš Kozel

FK Jablonec: Hanuš – Surzyn, Martinec, V. Kubista, Zelený – Hübschman (C) – Malínský (63. Černák), Považanec (63. V. Kadlec), Houska (85. Štěpánek), Pilař (90+3. Nykrín) – Silný (85. D. Ikaunieks). Trenér : Petr Rada