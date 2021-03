Svěřenci trenéra Petra Rady uspěli minulý víkend v Brně, kde tamní Zbrojovku porazili 2:1. V tabulce je Jablonec na čtvrtém místě se ziskem 42 bodů. Nutno ještě dodat, že má zápas k dobru.

„Podještědské derby je vyhecované asi už od doby, co vzniklo. Hráči jedou skutečně na doraz, možná až za hranici faulů. Každý chce utkání zvládnout a každý chce vyhrát. A stejné to bude i tento víkend,“ řekl před utkáním šikovný jablonecký Jakub Považanec.

Slovan naposledy otočil nepříznivý vývoj utkání proti Teplicím, které zdolal 2:1. Liberec se v tabulce nachází na třetí pozici s 42 body. Má tedy stejný počet bodů jako Jablonec, ale disponuje lepším skóre.

„Je to třešnička na dortu a přímý souboj o třetí místo. Derby je pokaždé specifický zápas. Není to jenom o Slovanu, ale o celém Liberci. Sledovanost bude daleko větší, my to víme. Jablonci navíc máme co vracet za ten první vzájemný zápas, který jsme doma nezvládli,“ burcuje liberecký útočník Michael Rabušic.

V letošní sezoně se obě mužstva střetla na stadionu U Nisy, kde vyhrál Jablonec 3:1. Historická bilance vzájemných střetnutí ale hovoří pro Slovan, který z 55 zápasů vyhrál 25. K tomu přidal šestnáct remíz a také čtrnáct proher.

Utkání FK Jablonec – FC Slovan Liberec je na programu v sobotu 20. března od 18.30 hodin. Přímý přenos vysílá stanice O2 TV Sport. Hlavním rozhodčím bude Zbyněk Proske, kterému budou s praporkem asistovat Radek Kotík a Radim Dresler. Videorozhodčím bude Petr Hocek, jeho asistentem pak Jaroslav Kubr.