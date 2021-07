Jablonečtí fotbalisté vstoupili do nové prvoligové sezony tím nejlepším možným způsobem. Na domácím hřišti porazili ambiciózní Ostravu 1:0. O třech bodech rozhodl v 88. minutě Václav Pilař.

FK Jablonec. Ilustrační foto. | Foto: fkjablonec.cz

„Na první kolo to bylo dobré a kvalitní utkání. Řadím Baník do první šestky, dobře doplnili a přijeli sebevědomě. Ostrava byla prvních deset minut lepší a my jsme byli trochu zaskočeni. Ale postupně jsme začali zlobit, měli jsme spoustu rohů, břevno, Laštůvka chytil Kratochvílovi jistý gól. Počasí bylo dnes náročné pro oba týmy, bylo velké vedro,“ řekl Petr Rada, kouč Jablonce.