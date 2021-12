V sobotu 4. prosince od 15 hodin čeká fotbalisty Slovanu na stadionu U Nisy zápas 17. kola FORTUNA:LIGY proti týmu FC Hradec Králové. Vzhledem ke zpřísnění vládních opatření a novému protokolu Ligové fotbalové asociace bude kapacita omezena na 1000 osob a přednost budou mít držitelé permanentních vstupenek s dokončeným očkováním nebo do 180 dnů od prodělání onemocnění covid-19.

Pro držitele permanentních vstupenek, kteří splňují aktuální podmínky prokazování bezinfekčnosti, se nic nemění. Vzhledem ke zkušenosti z minulých zápasů má FC Slovan ověřené, že při současných pravidlech bude kapacita pro všechny permanentkáře dostačující. Platí to i pro nově zakoupené "poloviční" permanentky, které jsou právě v prodeji.

Klub FC Slovan bude rád, když držitelé permanentek, kteří na utkání nebudou moct dorazit, pošlou e-mail s umístěním své permanentky (tribuna, sektor, řada, místo) na mail fanousci@fcslovanliberec.cz. Díky tomu pak případně v den utkání bude klub moct uvolnit do prodeje omezený počet vstupenek. Prodej by pak probíhal před utkáním pouze na hlavní pokladně stadionu s tím, že by každý permanentkář mohl přikoupit jednu vstupenku pro svého rodinného příslušníka či kamaráda, ale jen do vyprodání povolené kapacity.

Vstupenky pro hostující fanoušky vzhledem k omezené kapacitě a novému protokolu LFA v prodeji nebudou, a to ani v den utkání!

Jablonec už má za sebou domácí zápas s Mladou Boleslaví. Jablonečtí budou doma hrát ještě proti Teplicím. Na zápas se dostanou pouze majitelé permanentek a držitelé vstupenek zakoupených v předprodeji. Otevřena bude pro všechny pouze hlavní tribuna A - VÝCHOD. Využít můžete hlavní vstup u oštěpu nebo horní vstup od atletické haly. V souladu s Protokolem opatření LFA nebude otevřen sektor hostů. Při vstupu na stadion je potřeba prokázat bezinfekčnost podle aktuálně platných podmínek.

„Držitelé permanentních vstupenek si za 0,- Kč po zadání kódu permice koupí místenku na internetu. Zbytek půjde k dispozici v den utkání přímo na kasách, buď do volného prodeje nebo i nadále výměna za permanentku. Kapacita bude přibliždě 850 diváků + VIP partneři, pro fanoušky bude nejspíše otevřena východní tribuna.. Platí, že kdo si vstupenku koupí dřív, ten se na stadion dostane. Podle délky restrikcí pak budeme řešit kompenzace permanentkářům,“ řekl Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.